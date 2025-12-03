Gandia finaliza las obras la remodelación de la plaza del Campanario de Beniopa El espacio cuenta con 200 metros cuadrados y la actuación ha costado 120.000 euros

Gandia ha finalizado la ampliación de la plaza del Campanar, un lugar emblemático situado junto a la iglesia de Santa Maria Magdalena, declarada Bien de Relevancia Local. La actuación ha permitido que los vecinos ganen un nuevo espacio público de aproximadamente 200 metros cuadrados. El proyecto ha contado con un presupuesto de 120.000 euros, financiado al 100% por el Ayuntamiento de Gandia, y se ha ejecutado en un plazo de seis meses.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proceso de regeneración y esponjamiento de Beniopa, cuyo objetivo es frenar la degradación de algunos espacios del barrio mediante un procedimiento similar al que se lleva a cabo en el cruce de las calles Canyamel y Magdalena.

Tras la visita, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, declaró: «Recuperamos un espacio para los vecinos con un pavimento singular que respeta la zona del refugio y que mejora la accesibilidad y la seguridad; también incrementamos la iluminación. Ahora queda la intervención de jardinería, pero ya se puede gozar del espacio».

Por su parte, el presidente de la Junta de Districte de Beniopa,Jesús Naviero, destacó la importancia del emplazamiento de la actuación: «Esperamos que todos los vecinos y vecinas, especialmente los más pequeños, disfruten de este nuevo espacio».

