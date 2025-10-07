Gandia cierra sus fiestas con una afluencia masiva de público El Ayuntamiento valora positivamente los cambios incorporados mientras el PP critica la falta de inversión en la programación

Gandia ha despedido la Fira i Festes 2025 celebrada entre el 3 y el 6 de octubre y lo ha hecho con una gran afluencia de público en la mayoría de actos programados. La edil responsable del área, Balbina Sendra, ha calificado estas fiestas como «una edición excelente, con una gran respuesta de público, tanto local como visitante, y con una programación diversa, de calidad y para todos los públicos».

Uno de los principales cambios de esta edición ha sido el traslado de los conciertos y tributos en la plaza del Prado, una medida que, según la concejal, «ha permitido prácticamente duplicar el aforo y mejorar notablemente la experiencia del público».

«Mientras que en la plaza del Ayuntamiento el aforo era de unas 850-900 personas, en El Prado hemos podido acoger hasta 1.500 asistentes», ha explicado. «Los conciertos de Ainhoa ​​Arteta, el tributo a Luis Miguel y el resto de actuaciones han sido un rotundo éxito. Incluso el domingo, pese a la lluvia, el público volvió a llenar la plaza para disfrutar de la música».

Otro de los grandes aciertos, según la concejala, ha sido la consolidación de espacios diferenciados y temáticos. La plaza del Joc, dedicada al público infantil y familiar, se ha convertido en una de las grandes revelaciones. «Miles de niños y familias han pasado por allí y nos han pedido que vuelva. Sin duda, ha venido para quedarse», ha señalado.

También la plaza del Mosset se ha consolidado como un modelo de éxito, con una oferta continua de actividades, gastronomía y música en directo. «Desde la mañana hasta la noche, fue un espacio lleno de vida, donde la gente podía disfrutar de conciertos, food trucks y un ambiente festivo constante», ha añadido.

En el ámbito cultural, la concejal ha valorado muy positivamente la programación teatral y musical tanto en los espacios escénicos -como el Teatro Serrano y la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós— como en espectáculos callejeros, que registraron numerosos llenos.

«La mayoría de funciones y espectáculos colgaron el cartel de completo, y quienes no lo hicieron también tuvieron una excelente asistencia», ha explicado Sendra, destacando el ambiente vivido en el ciclo La Marquesa On The Rock y en los teatros callejeros, que mantuvieron su actividad incluso durante los episodios de lluvia.

Pese a las inclemencias meteorológicas del domingo, la programación se mantuvo casi en su totalidad. Los conciertos gratuitos del recinto ferial también registraron una gran asistencia. «A pesar de la lluvia intermitente del domingo, todos los conciertos se llenaron, y la gente respondió con entusiasmo», ha añadido.

Las fiestas también suponen un impacto turístico y mediático para Gandia, tanto en asistencia como en visibilidad digital. En las redes de VisitGandia, la programación de la Fira i Festes generó un 17% más de interacciones, un 39% más de visualizaciones y un 67% más de alcance diario en comparación con las cifras habituales. En total, las publicaciones relacionadas con la programación acumularon más de 63.000 visualizaciones.

Por su parte, el Partido Popular de Gandia también ha hecho balance de la reciente edición de la Fira i Festes, destacando el esfuerzo de la ciudadanía, las asociaciones y el tejido cultural local, pero lamentando la «falta de ambición y de inversión» por parte del gobierno municipal.

El portavoz del Grupo Popular, Víctor Soler, ha recordado que el gobierno socialista no ha recuperado el nivel de inversión en la Fira i Festes desde 2023, destinando en las ediciones de 2024 y 2025 unos 200.000 euros menos que en aquel año. «Resulta incomprensible que se reduzca la inversión en un evento que genera un retorno directo para la ciudad, mientras se incrementa el gasto en comunicación y campaña electoral», ha afirmado el portavoz popular.