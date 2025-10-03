«La Fira es una forma de celebrar un proyecto colectivo que compartimos» El acalde de Gandia, José Manuel Prieto, destaca la apuesta por la gratuidad de los conciertos de fiestas y la creación de nuevos espacios dentro de una programación pensada en la ciudadanía

Gandia arranca hoy su Fira i Festes y lo hace con un completo programa que llenará todos los rincones de la Ciudad Ducal de colorido y ambiente festivo. La ciudad entera se prepara para, acompañada del sonido de los tambores del Tío de la Porra, comenzar unas fiestas que suponen también el arranque de un curso político que la capital de la Safor vive con especial intensidad por el gran número de proyectos en marcha. Por ello, es un buen momento para tomar el pulso de la ciudad con su alcalde, José Manuel Prieto.

-Gandia ha programado 143 actividades durante sus fiestas para llenar de música y teatro sus calles. Son las fiestas más grandes y con más espacios lúdicos y festivos de los últimos años.

-Queremos potenciar un modelo participativo, donde el ciudadano es protagonista. Creo que hay pocas ferias en todo el territorio nacional que concentren tantos espacios con tantos formatos distintos y programas para todos los gustos. Además, es un elemento de atracción de visitantes y ciudadanos y de proyección exterior de la ciudad. Es una forma de celebrar un proyecto colectivo que compartimos y de hacerlo desde un sentimiento de orgullo y de ciudad. Esa es la manera con la que siempre preparamos una feria, que además este año suma más de 30 actividades más de las que había el año pasado y estrena un espacio para actividades de los más pequeños, pensando en que los niños también sean protagonistas de la programación. Potencia e incluso mejora todavía más ese modelo que ya era de éxito.

-Se ha apostado este año por la gratuidad de todas las ocasiones musicales. ¿Qué otros grandes titulares deja la programación para el visitante?

-Queríamos que todo el mundo, con independencia de su capacidad económica, pudiera disfrutar de una fiesta que es de toda la ciudad. Y en un momento en el que Gandia tiene ya dos festivales, que concentran durante dos veces al año a los mejores carteles de artistas nacionales e internacionales, creo que se debe dar en la Fira un producto diferenciado. Me parecía que la gratuidad era una forma de diferenciar los conciertos que tenemos ahora, de los festivales que hacemos durante el verano, que además tienen una ayuda económica pública importante. Esa es una de las novedades, pero los ingredientes de la fiesta son la participación de todos, el trabajo con las tradiciones y con la identidad, y potenciar los escenarios y los espacios que ya existían, pensando en que crezcan. Ahí está cómo hemos potenciado el Tío de la Porra con esas dos bandas sénior. Hay este año más participantes en el Tío de la Porra, más de 200, lo que supone más que en todas las ediciones anteriores de la Fira. La exposición que va a estar en la Sala de los Arcos también hace referencia a esta figura que es Bien de Relevancia Local. En cuanto a los espacios, la zona que reservábamos para música destinada a todas las edades, fundamentalmente para las personas más mayores, pasa a la plaza del Prado para doblar el aforo y pasamos de un aforo de 800 personas a uno de más de 1.600. Es prueba de cómo crece la Fira y cómo respondemos cada año programando con más ambición y con más recursos.

-La Fira marca el inicio del curso en la ciudad, que viene marcado por una serie de proyectos en marcha. El desarrollo del Polígono Sanxo Llop es uno de los más destacados. ¿En qué momento está su ejecución?

-Desde luego, es uno de los que mejor define el rumbo de ciudad que hemos trazado porque supone el crecimiento de la ciudad en un sentido de diversificación del modelo productivo, de fortalecimiento económico y de generación de oportunidades. Ese va a ser el espacio de oportunidades que va a concentrar y clusterizar todas las empresas del sector sociosanitario y eso requiere de que desarrollemos, además con un esfuerzo económico muy importante, son 14 millones de euros a pulmón propio, toda la ejecución del sector. Estamos en algo más del 40% de la ejecución. Llevamos ya un año de obras y en tal fecha como ahora, dentro de un año, debemos haber acabado las obras. Sería una buen señal que lo hiciésemos y yo creo que cumpliremos con el plazo porque ya tenemos petición de empresas y de infraestructuras públicas de instalarse allí.

-Otro punto de interés es el Pabellón Gandia Arena. El proyecto está ya en su primera fase de ejecución.

-Empezamos las obras de manera inminente este mes y tienen 24 meses de ejecución. Lo hemos hecho por fases para no comprometer lo que no podemos abordar. Lo hacemos con la inversión que ya tenemos comprometida y que, en algunos casos, otras administraciones ya nos han ingresado. De manera que la financiación está garantizada y está garantizado también que cuando acabemos las obras el pabellón se podrá utilizar. En esta primera fase el pabellón ya será utilizable plenamente para ampliar instalaciones deportivas. Afortunadamente, seguimos creciendo en clubes y en licencias de deportistas, y en instalaciones para albergar competiciones nacionales e internacionales todo el año, algo que es bueno para el turismo también. No lo podemos hacer en este momento. Cuando vienen competiciones nacionales e internacionales, les tenemos que decir que no tienen espacio en la ciudad. El nuevo espacio dará también cabida a grandes acontecimientos que potencien la diversificación de los perfiles del turista y la fidelización de esos perfiles más meses al año con hoteles abiertos prácticamente durante todos los meses del año.

-A esto se le suma además el plan de remodelación y de mejora de las instalaciones deportivas a nivel municipal con el polideportivo como gran núcleo de actuación.

-Es una prioridad de legislatura. Le hemos dedicado un plan propio, el Plan Resuelve. Teníamos que resolver las carencias en instalaciones deportivas y lo estamos haciendo de una manera incansable porque ya llevamos 6,5 millones de euros de inversión entre el presupuesto del año pasado y el de este año. Ahora, por ejemplo, estamos con la remodelación completa de la pista de atletismo. Es más de un millón y medio de euros de inversión y cuando acabemos la pista de atletismo abordaremos el Centro Deportivo del Grau, al que que le vamos a poner aerotermia con más de 600.000 euros de subvención de fondos europeos. Sumamos el pabellón del polideportivo ya remodelado, las dos piscinas, el gimnasio de halterofilia y ahora nos centraremos, el año que viene, en el campo de Fort Llopis y los campos de fútbol de Rois de Corella.

-En la zona del puerto y los tinglados, hay un par de proyectos que también van a ser muy importantes de cara a los próximos años.

-El proyecto de remodelación de los tinglados está a punto de ser entregado a la Autoridad Portuaria de Valencia. Se entregará este mes de octubre. Confío en que entre octubre y noviembre convocaremos a la Comisión Municipal para exponer el proyecto, enfocar la licitación de las obras y la concesión que vayamos a hacer para explotar el espacio con algún proyecto singular en el que estamos trabajando. Paralelamente, también este mes de octubre, habrá novedades sobre el otro gran proyecto dentro del puerto: el Instituto Oceanográfico del CSIC. Este proyecto transforma el modelo productivo de la ciudad, añade valor añadido con toda la transferencia de conocimiento que va a generar el centro. Será un edificio potente, con más de 14 millones de euros de inversión. 50 personas van a trabajar ahí todo el año y lo van a hacer en un entorno portuario y marítimo completamente remodelado donde la ciudad gana una nueva mirada al mar. Era uno de los objetivos pendientes de ciudad que teníamos y lo hemos querido abordar. Una nueva mirada al mar como un espacio generador de oportunidades frente al que vivíamos a espalda. Hemos corregido eso para convertirlo en un espacio tractor de conocimiento, de fortalecimiento de los sectores productivos de la ciudad, fundamentalmente los relacionados con el mar y las empresas del ámbito tecnológico, y de regeneración urbana, de manera que los ciudadanos también vivan y disfruten esa remodelación. Creo que las remodelaciones tienen sentido, si los ciudadanos son los protagonistas, y en el puerto esto va a ser así.

-En el entorno del Grau y la Playa hay otros dos grandes proyectos de remodelación y pacificación del tráfico.

-Se trata de la continuación de los Planes de Sostenibilidad. Somos prácticamente la única ciudad que está ejecutando tres. El primero ya ha acabado y el segundo prácticamente también. Todos los Planes de Sostenibilidad Turística los hemos destinado a la humanización de todos los espacios urbanos, que sean confortables y vivibles por los ciudadanos, pero también sean entornos de oportunidades para el sector turístico y para los negocios. Está funcionando bien porque la transformación es muy evidente. Transformación, a mejor y donde los ciudadanos pueden sentir que son los protagonistas. Ganan todos, también la economía de la ciudad. Y lo hacemos, articulando la trama urbana entre la Playa, el Grau y la ciudad, y también vertebrando todos los barrios marítimos con nuevos espacios donde podemos ver un cambio a mejor bastante notable. Ya están en marcha las obras del Grau, en breve las de la avenida de la Paz, y una parte de esos Planes de Sostenibilidad va a ir a equipamientos turísticos, a recursos turísticos como el Castillo de Bairén que podemos poner también a disposición de los turistas.

-Dentro de las mejoras urbanas, el gran proyecto de los últimos meses ha sido la pacificación del tráfico alrededor del centro histórico, que ya está acabado y que la gente va a poder disfrutar durante estas fiestas.

-Ahí completamos la remodelación pendiente que teníamos en el centro histórico, ese era el único espacio del centro que, desde que hace más de 30 años comenzó la remodelación del centro, no se había reformado todavía. Ganamos un espacio para los ciudadanos, que es la plaza de la Vila, donde habrá también programación de la Fira y actividades culturales todo el año, y conciliamos usos. Escuchando a todos los actores -vecinos, comercios, al colegio que tenemos anexo al Ayuntamiento-, hemos buscado una postura de consenso para permitir el acceso a los comercios y garantizar la experiencia de compra. Gandia es el centro histórico comercial abierto más grande y mejor de España y eso es gracias a la calidad urbana que puede ofrecer y a la facilidad que da para poder aparcar. El acceso a los dos aparcamientos está garantizado y son aparcamientos gratuitos para los que compran, hasta cuatro horas gratuitas financiadas por el Ayuntamiento de Gandia y por el comercio. En el anillo del centro histórico habrá espacios donde aparcar cinco minutos para hacer una compra rápida sin tener que preocuparse porque haya ningún tipo de problema de acceso. No queremos ser coercitivos, no queremos que la solución sea sancionar y de hecho no se va a sancionar, el resto de la movilidad del centro es la misma, pero en el acceso nuevo a la calle Carmelitas hemos priorizado vecinos, carga y descarga, servicios públicos, transporte público y parkings.

-Gandia es también pionera en medidas de apoyo al acceso a la vivienda, es uno de los caballos de batalla de esta legislatura, qué medidas está poniendo sobre la mesa el Ayuntamiento para intentar ayudar a los gandienses?

-Tenemos un plan pionero propio que pusimos en marcha hace un año y medio, que tiene tres partes. La primera es la compra directa de vivienda a través de fondos autonómicos y estatales a la Sareb. Tenemos uno de los parques públicos de vivienda municipal más grandes de España por habitante, más de 300, pero aún así no son suficientes y ya hemos incorporado una edificio en la calle Magistrado Catalá y próximamente otro en la calle San Enrique. La segunda pata es acabar con el problema de seguridad jurídica de aquellos que quieran aflorar su vivienda al mercado de alquiler y no lo pueden hacer porque tienen miedo al impago o algún problema de seguridad jurídica. El Ayuntamiento cubre con líneas de ayudas, tanto el seguro de caución en caso de impago, de manera que el Ayuntamiento responde ante ese impago, como también la financiación de la reforma para la puesta a punto de la vivienda, por si hay alguna vivienda que se quiera alquilar y no está en condiciones. Esas líneas de ayuda ahora les daremos una segunda fase de difusión porque hay bastantes más manifestaciones de interés y creo que acabarán doblándose. La tercera es la puesta a disposición de promotores y constructores de parcelas municipales. Les cambiamos el uso, que pasa a ser mixto, de manera que en las parcelas municipales permitimos vivienda libre y vivienda pública protegida. Hay condicionantes que, pese a todas esas facilidades y pese a que hemos dado dos pasos al frente, no dependen solo de un Ayuntamiento. Ahí necesitamos el resto de las administraciones. Tanto a la Generalitat, que tiene licencia de obras de edificios de más de 100 viviendas dadas desde hace dos años y no ha empezado las obras, como al Gobierno de España. Y yo no veo proactividad en ninguna de las dos administraciones para ponerse de acuerdo y eso me preocupa, porque si no hay espacios de acuerdo es difícil dar soluciones. Ahora estamos los representantes públicos para dar soluciones, más en algo que es un problema de emergencia nacional como es la vivienda. Nosotros aún así y pese a todo vamos a dar todo lo mejor de nosotros mismos para, si hace falta, ampliar las medidas que hemos puesto en marcha.

