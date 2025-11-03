Gandia busca regularizar la situación de los inmigrantes que rescataron a una de las jóvenes que cayó al puerto El alcalde agradece la actuación de estos cuatro hombres que se arrojaron al agua para salvar a las ocupantes del vehículo accidentado

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha recibido esta lunes a Mohamed Motanabi, Abdel Fateh Sahel, Zemmouri Abdelhak y Seck Cheick Ahmadou Vamba, los cuatro jóvenes que no dudaron en arriesgar sus vidas la semana pasada arrojándose al mar para tratar de rescatar a las dos chicas que se precipitaron al agua con su vehículo, pudiendo salvar a una de ellas. Tan agradecidos están en la ciudad por ese gesto que buscan regularizar la situación de aquellos que no tengan papeles.

En ese sentido, Prieto ha comentado que ya se ha dirigido al subdelegado del Gobierno para abordar esta cuestión. Se ha interesado por la situación legal de los protagonistas de este gesto heróico.

«Es de justicia agradecer la contribución cívica de las cuatro personas que salvaron la vida de una mujer. Como ciudad, debemos reconocer el gesto», ha remarcado el alcalde. Según el primer edil, como institución se debe de reconocer esa «actitud cívica» por querer salvar a las jóvenes que estaban dentro del coche que había caído al mar en el puerto. Era un momento difícil, en el que «estaba su vida en juego», y no dudaron en saltar al agua para rescatar a las ocupantes, ha subrayado.

En la reunión también ha asistido la concejal de Cooperación e Integración del Ayuntamiento de Gandia, Liduvina Gil.

Cabe recordar que el accidente que le costó la vida a una de las ocupantes del vehículo sucedió el pasado jueves por la noche. Estos hombres vieron como el vehículo se dirigía hacia el agua y no dudaron en saltar para ayudar a las víctimas pero sólo pudieron sacar del coche a la conductora. Dos de estos hombres no cuentan con documentación legal en España como explicaron el pasado viernes en una entrevista a LAS PROVINCIAS. Esta situación irregular que les podía causar problemas no fue impedimento para que hicieran todo lo posible para ayudar a las dos jóvenes. La ciudad de Gandia ha querido agradecer este gesto.

