Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
El alcale de Gandia conversa con los cuatro hombres. Á. Oltra

Gandia busca regularizar la situación de los inmigrantes que rescataron a una de las jóvenes que cayó al puerto

El alcalde agradece la actuación de estos cuatro hombres que se arrojaron al agua para salvar a las ocupantes del vehículo accidentado

R. González/A. T.

Gandia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha recibido esta lunes a Mohamed Motanabi, Abdel Fateh Sahel, Zemmouri Abdelhak y Seck Cheick Ahmadou Vamba, los cuatro jóvenes que no dudaron en arriesgar sus vidas la semana pasada arrojándose al mar para tratar de rescatar a las dos chicas que se precipitaron al agua con su vehículo, pudiendo salvar a una de ellas. Tan agradecidos están en la ciudad por ese gesto que buscan regularizar la situación de aquellos que no tengan papeles.

En ese sentido, Prieto ha comentado que ya se ha dirigido al subdelegado del Gobierno para abordar esta cuestión. Se ha interesado por la situación legal de los protagonistas de este gesto heróico.

«Es de justicia agradecer la contribución cívica de las cuatro personas que salvaron la vida de una mujer. Como ciudad, debemos reconocer el gesto», ha remarcado el alcalde. Según el primer edil, como institución se debe de reconocer esa «actitud cívica» por querer salvar a las jóvenes que estaban dentro del coche que había caído al mar en el puerto. Era un momento difícil, en el que «estaba su vida en juego», y no dudaron en saltar al agua para rescatar a las ocupantes, ha subrayado.

En la reunión también ha asistido la concejal de Cooperación e Integración del Ayuntamiento de Gandia, Liduvina Gil.

Cabe recordar que el accidente que le costó la vida a una de las ocupantes del vehículo sucedió el pasado jueves por la noche. Estos hombres vieron como el vehículo se dirigía hacia el agua y no dudaron en saltar para ayudar a las víctimas pero sólo pudieron sacar del coche a la conductora. Dos de estos hombres no cuentan con documentación legal en España como explicaron el pasado viernes en una entrevista a LAS PROVINCIAS. Esta situación irregular que les podía causar problemas no fue impedimento para que hicieran todo lo posible para ayudar a las dos jóvenes. La ciudad de Gandia ha querido agradecer este gesto.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  4. 4 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  5. 5

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  6. 6 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  7. 7

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  9. 9

    Llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados: «Cuenta la verdad, por ellos, que a mí se me aparece la cara de mi madre llena de barro»
  10. 10

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gandia busca regularizar la situación de los inmigrantes que rescataron a una de las jóvenes que cayó al puerto

Gandia busca regularizar la situación de los inmigrantes que rescataron a una de las jóvenes que cayó al puerto