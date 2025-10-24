Gandia analiza el poder de las marcas de destino turístico La Càtedra Gandia Turisme i Promoció organiza una jornada en la que un experto internacional reflexionará sobre las estrategias para seguir creciendo en este sector

A. T. Alzira Viernes, 24 de octubre 2025, 15:37 Comenta Compartir

La Càtedra Gandia Turisme i Promoció, con el apoyo de campus de Gandia, ha organizado la jornada «La marca del destino turístico: hacia una marca turística poderosa para Gandia». Ente encuentro para la reflexión académica y profesional sobre la gestión de las marcas turísticas y su papel en la competitividad de los destinos tendrá lugar el 29 de octubre en las instalaciones del centro de la UPV.

En un contexto de creciente competencia entre destinos y de transformación digital del turismo, esta jornada propone analizar los fundamentos y las estrategias que permiten construir marcas poderosas y sostenibles, capaces de generar valor y diferenciación.

El encuentro será conducido por Eulogio Bordas, reconocido experto internacional en planificación, marketing y branding de destinos. En su intervención abordará las claves para crear y mantener una marca turística realmente poderosa, así como las estrategias para la renovación de la marca Gandia dentro de la iniciativa público-privada que impulsa su reposicionamiento turístico.

La sesión está dirigida a estudiantes de turismo y hostelería, profesionales del sector turístico, gestores de destinos, profesionales y trabajadores/as en áreas de marketing y ventas, responsables públicos, empresarios/as del sector HORECA, y representantes de la sociedad civil.

Con esta iniciativa, el campus de Gandia de la UPV, donde se imparten el Grado en Turismo y el doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Turismo reafirma su vocación como foro académico y científico de referencia en el análisis de los retos del turismo contemporáneo, contribuyendo a la transferencia de conocimiento y al fortalecimiento de los vínculos entre universidad, instituciones, sociedad civil y sector productivo.

Eulogio Bordas es una de las voces más reputadas de la industria turística. Consultor para grandes destinos, turoperadores y grupos hoteleros es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales con especialización en Marketing, y diplomado en Administración de Hoteles por la Universidad de Cornell (Nueva York).

En 1985 fundó la empresa THR, firma consultora dedicada al asesoramiento de empresas y destinos turísticos que se ha convertido en referencia mundial. Bordas es, además, asesor de diversas organizaciones internacionales relacionadas con el mundo del turismo, como el Consejo Empresarial de la Organización Mundial del Turismo (OMT). También es miembro del Tourist Research Centre (TRC) y asesor permanente de cadenas hoteleras de prestigio.