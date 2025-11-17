La Gala de Premios FAES reconocerá al tejido empresarial de la Safor El 4 de diciembre se celebra este evento donde se pone en valor el trabajo de diferentes empresas de la comarca

A. Talavera Alzira Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:01 Comenta Compartir

La Safor se prepara para la celebración de la XXVI Gala de Premios FAES, un evento que reconoce el esfuerzo, la trayectoria y la innovación de las empresas de la comarca. Será el próximo 4 de diciembre cuando tenga lugar este importante evento. Juan Pablo Tur, presidente de FAES, resaltó en la presentación de la Gala el trabajo constante de las empresas y sus equipos, especialmente en un contexto laboral y social complejo. Tur puso en valor y quiso recalcar la estrecha colaboración con los ayuntamientos de Gandia, Oliva y la UPV.

Este año, las empresas reconocidas por parte de FAES serán: Genkii Ibérica SL (Premio al Empresario Emprendedor); Sklum home and Deco SL (Premio a la Empresa socialmente comprometida); Hotel Tres Anclas (Premio en la Trayectoria empresarial); Klimia Mantenimiento Systems SL (Innovación); y Vicky Foods Products SLU (Premio a la internacionalización).

Por parte del Campus de Gandia de la UPV, Damarc Agrobiotic SL será galardonada por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

En su intervención, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, puso el acento en la fuerza y ​​la resiliencia de las empresas de la ciudad y de la comarca. «Sin referentes no hay referencias, y el camino lo marcan nuestras empresas. Su contribución a la riqueza colectiva es fundamental», afirmó, destacando que, incluso en circunstancias difíciles, el tejido empresarial ha demostrado fortaleza y capacidad de superación.

Prieto también subrayó la importancia de las alianzas institucionales, que garantizan estabilidad y confianza. Según el alcalde, «este entorno estable es esencial para el emprendimiento y la inversión, y permite que las empresas puedan crecer con seguridad jurídica y previsibilidad».

El alcalde valoró los proyectos impulsados ​​por el Ayuntamiento para fomentar la creación y consolidación de empresas, como la Oficina del Inversor y el Punto de Atención a la Emprendeduría. En el primer semestre de 2025, estas iniciativas han asesorado a 75 proyectos y han facilitado la creación de 13 nuevas empresas, reforzando el tejido productivo local y ampliando las oportunidades de negocio en Gandia.

Otro aspecto clave que destacó Prieto fue la relevancia de las infraestructuras estratégicas. Proyectos como el Instituto de Tecnologías del Mar, el pabellón Gandia Arena y la renovación del puerto, así como los incentivos para el sector hotelero, refuerzan la capacidad turística y empresarial de la ciudad y contribuyen a la diversificación del modelo productivo, atrayendo inversión y talento en la comarca.

También remarcó la importancia del Pacto por las Infraestructuras como por ejemplo la conexión con el Corredor Mediterráneo, para reforzar Gandia como capital de las Comarcas Centrales; la mejora de la conexión ferroviaria entre la Safor y la Marina; el enlace sur entre la AP-7 y la CV-60, con coordinación entre administraciones; y la duplicación de la vía de tren entre Gandia y Cullera.

Por último, Prieto felicitó a FAES por su papel en la promoción de el asociacionismo empresarial y recordó la importancia de trabajar conjuntamente con las empresas y asociaciones para avanzar en proyectos que benefician a toda la comarca.

Por su parte, Pilar Reina, miembro de FAES, explicó los detalles del XXVI encuentro empresarial y la selección de los galardonados de este año, mientras que el director del campus de Gandia de la UPV, Vicent Almenar, destacó la importancia de la relación entre universidad y empresa para generar soluciones innovadoras y formar talento local que contribuya al desarrollo sostenible de la comarca.

También intervino Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva, quien puso el acento en la colaboración entre administraciones y empresas para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, así como en la necesidad de mejorar las infraestructuras y las conexiones para garantizar el desarrollo del territorio.