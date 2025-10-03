La Fira i Festes de Gandia apuesta por llenar la calle de diversión y colorido La programación de este año suma 143 actos con la tradición y la proximidad como grandes protagonistas

Las bandas del Tío de la Porra sacarán hoy a todo el mundo a la calle para tomar el Ayuntamiento y dar comienzo a la Fira i Festes.

María Agulló Gandia Viernes, 3 de octubre 2025, 05:58

Los tambores del Tío de la Porra, el histórico protagonista del arranque de la Fira i Festes de Gandia, dan inicio hoy viernes a los días grandes de la Ciudad Ducal, que celebra sus fiestas con un completo programa que se alarga hasta el próximo 6 de octubre. Con música, risas y buen ambiente, las bandas del Tío de la Porra recorrerán durante la mañana colegios y barrios para anunciar la que Gandia ya está en fiestas. Al mediodía, tras visitar todos los centros, el simpático personaje que caracteriza las antiguas milicias decinomonónicas conquista Gandia, toma la vara de mando y declara que las Fira i Festes de 2025 ha comenzado.

La Fira i Festes de Gandia 2025 contará con un programa de 143 actividades, 17 más que en la edición del pasado año, incluyendo 39 conciertos en diferentes escenarios de la ciudad como el Parc de la Festa, el jardín de la Casa de la Marquesa o la plaza del Mosset, 45 representaciones teatrales que consolidan el paseo Germanies como festival de artes escénicas en la calle, 19 actos tradicionales que incluyen las celebraciones religiosas en honor de San Francisco de Borja, 18 entidades culturales y deportivas implicadas directamente en la programación, 15 visitas guiadas a espacios monumentales de la ciudad, y siete exposiciones artísticas en diferentes espacios.

Prieto ha definido la Fira como «una de las mejores fiestas de la Comunitat Valenciana», gracias a una oferta que crece en cantidad, calidad y participación ciudadana. «Hemos consolidado un modelo de Fira de proximidad en el que la ciudad es el escenario y las personas, las verdaderas protagonistas. Esta año se vivirá más en la calle, con propuestas gratuitas, variadas y pensadas para todos los públicos», ha subrayado el alcalde.

Nuevos espacios

Para la edición de este año, el Ayuntamiento de Gandia ha diseñado una programación que mantiene la fuerza de tradición de años anteriores y refuerza la participación ciudadana con la gratuidad de los conciertos del Parc de la Festa. En este sentido, el alcalde, José Manuel Prieto, subrayaba que se ha «profundizado en el modelo de proximidad y de calle de los días de Fira y Festes, pensando en una feria siempre acogedora, abierta y para todos los públicos». Esto permitirá que miles de personas puedan disfrutar de las actuaciones sin coste alguno.

La edición de este año, que apuesta por la gratuidad de todos los conciertos de fiestas, incorpora como novedad dos nuevos escenarios, que amplían y diversifican la oferta festiva, según apuestan desde el Consistorio. Por una parte, el ciclo de conciertos populares 'Música a la Plaça', se traslada a la plaza del Prado y duplica el aforo hasta llegar a los 1.500 espectadores. El espacio se estrenó el pasado 28 de septiembre con un concierto de ópera a cargo de Ainhoa Arteta y Luis Santana, y estos días acogerá un homenaje al grupo Il Divo y un tributo a Luis Miguel. Para los más pequeños se ha ideado el segundo de los nuevos espacios: 'La Plaça del Joc'. Este espacio, situado en la plaza de la Vila, junto al Ayuntamiento, ofrecerá dos jornadas de juegos, espectáculos y actividades para toda la familia. Además, la plaza Mayor acogerá una minidisco con DJ, pensada para que pequeños y familias compartan la experiencia festiva.

Acto inaugural

La primera jornada de la Fira i Festes 2025 viene marcada este año por el Tío de la Porra, que será también el protagonista del acto inaugural de esta tarde. Desde las 20.30 horas, acompañado de músicos y de estrambóticos personajes, el Tío de la Porra aparecerá en la plaza Mayor para despedirse de todos los gandienses hasta el año que viene y encender el fuego de la Feria y Fiestas 2025. Música, luces y proyecciones, acróbatas y actores, y un castillo de fuegos artificiales serán el preludio de la gran fiesta que se ha preparado para decir adiós al personaje más simbólico del imaginario local.

La programación prevista en el Teatro Serrano combina música, magia y circo contemporáneo pensada para todos los públicos. Hoy y mañana los asistentes podrán disfrutar de las sesiones de 'We Love Disco', a cargo de Yllana, con los grandes éxitos de los 70, 80 y 90. El 5 de octubre será el turno del espectáculo de magia 'El Mago Invisible: Nada es lo que parece', que contará con dos funciones a las 18 horas y a las 22 horas. Y para cerrar la programación, el lunes 6 de octubre, el 28.º 'Circ d'Hivern' de Glatir ofrecerá una sesión única a las 20 horas con números de pértiga china, trapecio fijo, verticales y acrodanza.

Además, durante los días de Fira i Festes, se podrán visitar los tres mercados temáticos ubicados en el centro histórico de Gandia: el renacentista, el zoco árabe y el 'porrat' valenciano. La oferta no se limita a la artesanía y alimentación. Los mercados incluyen restauración, música, bailes y atracciones infantiles

Otra parte fundamental de las fiestas son las atracciones instaladas en el parque Ausiàs March, disponibles hasta el 12 de octubre. El recinto ferial abrirá sus puertas con horarios adaptados a cada día. Los fines de semana, las atracciones estarán disponibles de 11 a 14.30 horas y de 17 a 00 horas, aunque durante los días centrales, los horarios se amplían.

