Fernando Cremades será el nuevo canónigo de la Colegiata de Gandia El Arzobispo de Valencia dará posesión del cargo el viernes

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:38

El Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, vuelve a la Colegiata de Gandia en apenas una semana. Lo hizo el sábado de la semana pasada para bendecir el campanario del templo y lo hará este viernes 26 de septiembre para dar posesión al nuevo canónigo de la Insigne Colegiata de Gandia, el sacerdote Fernando Cremades Costa.

Esta celebración tiene lugar en el marco del novenario que viene celebrando la Parroquia desde hoy jueves 25 de septiembre en honor a San Francisco de Borja. La Eucaristía de acogida en el Cabildo Colegial dará comienzo a las 19.30h del viernes 26 de septiembre. En ella Fernando Cremades Costa, tomará posesión como nuevo canónigo de la Seo gandiense.

Da la casualidad que los tres miembros que formarán el Cabildo Colegial de Gandia fueron ordenados el mismo día por el Arzobispo de Valencia, José María García Lehiguera, un 9 de junio del año 1973. Ángel Saneugenio, Abad de la Colegiata; José Cascant, canónigo penitenciaro; y Fernando Cremades, son del mismo curso.

Fernando Cremades Costa nació Bellreguard el 22 de abril del año 1948. Ha sido profesor de religión en los Institutos de Enseñanza Media, José Segrelles de Albaida durante nueve años y, otros nueve en el Instituto María Enríquez de Gandia, así como en el Instituto de Bocairent, en el que estuvo seis años.

Cremades ha sido sacerdote en Albaida, la Font d'En Carrós, Bocairent, Ontinyent y Oliva. Además ha sido miembro del Consejo Diocesano Pastoral desde el año 2009 hasta 2014, y miembro del Consejo Presbiteral de la Archidiócesis de Valencia, desde el 2011 hasta el 2019.

A sus 77 años de edad ha sido nombrado por el Arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, como canónigo de la Insigne Colegiata de Gandia.

