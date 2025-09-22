Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Oliva El siniestro, en el que perdió la vida un hombre de 42 años, se tuvo lugar en el Camí Vell de Dénia

Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU.

R. G. Oliva Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:07 Comenta Compartir

Un motorista, de 42 años de edad, falleció ayer domingo en accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Oliva. Así lo han confirmado este lunes fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro tuvo lugar por la tarde en el Camí Vell de Dénia. Se trata de un vial que transcurre en las inmediaciones de la carretera N-332.

El CICU recibió el aviso a las 18.45 horas. De inmediato se movilizó una unidad del SAMU.

Al llegar al lugar del accidente, su equipo médico tan sólo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.