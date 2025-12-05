FAES reconoce el trabajo y la innovación de las empresas de la Safor La entidad celebra su encuentro anual en Gandia donde el alcalde destacó la colaboración público-privada como un eje esencial para el crecimiento

El Aula Magna del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València acogió este jueves el XXVI Trobada Empresarial Premis FAES Safor 2025,, un evento que reconoce anualmente el esfuerzo, la trayectoria y la innovación de las empresas de la comarca.

La ceremonia contó con la asistencia del secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Javier Carrasco; el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto; la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor; el presidente de FAES, Juan Pablo Tur; el director del Campus de Gandia de la UPV, Vicent Almenar, así como otros representantes de corporaciones y del tejido empresarial y social de toda la comarca.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, abrió el acto subrayando la capacidad del sector empresarial local para adaptarse y crecer ante la adversidad. «Somos un pueblo luchador que se esfuerza. Quiero expresar mi gratitud por su trabajo y reconocer el ejemplo que representa para toda la sociedad», afirmó. Prieto destacó que Gandia y la Safor son «tierra de emprendedores» y remarcó la importancia de la colaboración públicoprivada, la confianza y la estabilidad institucional como pilares del crecimiento económico de la ciudad.

Durante el acto se hizo entrega de los Premios FAES Safor 2025, un reconocimiento a la excelencia empresarial en la comarca que pone en valor el esfuerzo, la innovación y la contribución al tejido económico local. En esta edición, el jurado destacó el trabajo de compañías de diferentes sectores y dimensiones, todas ellas referentes en su ámbito por su compromiso y capacidad de crecimiento.

Los galardones recayeron en Damarc Agrobotic S.L., distinguida con el Premio Empresario de la EPSG por su apuesta por la tecnología aplicada en el sector agrícola; Genkii Ibérica S.L., reconocida con el Premio al Empresario Emprendedor por su dinamismo en un entorno altamente competitivo; Sklum Home and Deco S.L., galardonada como Empresa Socialmente Comprometida por su implicación con la comunidad; Hotel Tres Anclas (Els Marells S.A.), que obtuvo el Premio a la Trayectoria Empresarial por su consolidada aportación al turismo local; Klimia Mantenimiento System S.L., reconocida por su innovación gracias a sus soluciones tecnológicas en mantenimiento industrial; y Grupo Vicky Foods Products S.L.U., premiado por su destacada labor en la Internacionalización Empresarial.