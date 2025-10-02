Expertos cifran el impacto económico de la Semana Santa de Gandia en 25 millones La ciudad cierra el Encuentro Nacional de Cofradías con un balance positivo

A. Talavera Alzira Jueves, 2 de octubre 2025, 12:18

La ciudad de Gandia cerró con éxito la XXXVI edición del Encuentro Nacional de Cofradías, un evento que durante cuatro días reunió cofradías y participantes de toda España, consolidando la Semana Santa de la ciudad como un referente cultural y turístico a nivel nacional.

Miguel Ángel Picornell, concejal delegado de la Semana Santa, hizo un balance muy positivo del Encuentro, destacando la implicación de todos los actores involucrados: «Quiero abrir un capítulo de agradecimientos a la Junta Mayor de Hermandades, a los 104 voluntarios, a los casi 500 participantes ya las 18 cofradías de la ciudad, así como en los 73 comercios que se implicaron en este proyecto de ciudad«, señaló. Picornell destacó también que el doctor en Economía Aplicada, Juan Sapena, durante su conferencia, cifró el impacto de la Semana Santa en la ciudad en 25 millones de euros.

Por su parte, Emili Ripoll, presidente de la Junta Mayor de Hermandades, subrayó la gran participación de los asistentes, poniendo énfasis en los participantes que acudieron desde más de una veintena de localidades de España, sin contar a los asistentes de la Comunitat valenciana. Destacó la implicación de los voluntarios, las exposiciones realizadas y la colaboración de los comercios locales, que adornaron los establecimientos con motivos de Semana Santa, creando un ambiente festivo en toda la ciudad. «Este encuentro ha sido un éxito colectivo de toda Gandia», afirmó Ripoll.

Además, Balbina Sendra, concejal de Turismo, puso de relieve la importancia del evento para la proyección turística de la ciudad: «Gandia se ha convertido en un epicentro de turismo cultural y tradicional. Las fiestas de interés turístico nacional, como la Semana Santa, son esenciales para dinamizar el tejido económico y mostrar la capacidad de la ciudad para acoger congresos de calidad y nos permiten dar a conocer nuestras señas de identidad», señaló.

El encuentro ha dejado también como legado la escultura del «grupo escultórico de la familia cofradía», situada en la Plaza de los Apóstoles, que servirá de recuerdo de esta edición histórica.