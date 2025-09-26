Dos exposiciones inauguran el Encuentro Nacional de Cofradías de Gandia El encuentro se celebra hasta el domingo 28 de septiembre y cuenta con más de 500 inscritos de toda España

La Sala Coll Alas y el paseo de las Germanies de Gandia acogen dos exposiciones que abren el programa cultural del 36º Encuentro Nacional de Cofradías de Semana Santa, que se celebrará en la ciudad hasta el 28 de septiembre y convertirá a Gandia en el epicentro nacional de esta celebración.

'La Setmana Santa a través d'una càmera', instalada en la Sala Coll Alas, reúne los primeros premios de los últimos 30 años del Concurso Nacional de Fotografía Artística de la Semana Santa de Gandia, consolidado como uno de los certámenes más importantes de España en su ámbito.

La segunda exposición, situada en el paseo de las Germanies delante de la Casa de la Marquesa, está dedicada a las cofradías locales, mostrando su singularidad e identidad como motor cultural y espiritual de la ciudad.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, recordó durante el acto de apertura que ya son casi 500 los inscritos procedentes de toda España, superando la cifra de ediciones anteriores en ciudades de mayor tamaño, lo que confirma la expectación que despierta el encuentro.

Durante los días del Encuentro, los asistentes podrán disfrutar de un programa variado que incluye la Visitatio Sepulchri, la procesión extraordinaria del Santo Entierro, conciertos de música cofradía, encuentros de jóvenes cofrades y diferentes actos litúrgicos, culturales y gastronómicos.

«Gandia no sólo será anfitriona de un evento que vuelve 30 años después, sino que reafirma su compromiso con la promoción del arte, la cultura y el patrimonio inmaterial de la Semana Santa», subrayó Prieto, quien concluyó afirmando que este Congreso será «un motivo de orgullo colectivo, una cita cargada de emoción, fe, identidad y hospitalidad, que situará a Gandia como una de las grandes capitales de la Semana Santa en España».

El presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Emili Ripoll; la madrina de la Semana Santa, Paula Cabanilles; el comisario de la exposición, Ximo Olaso; la concejal de Turismo y el de Semana Santa, Balbina Sendra y Miguel Ángel Picornell, respectivamente; así como miembros de la corporación municipal y representantes del mundo cofrade local, fueron algunas de las muchas personas que ayer visitaron ambas exposiciones.