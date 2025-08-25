El Consell adjudica el estudio de viabilidad del tranvía entre Gandia y Dénia Mazón insta al Gobierno a financiar este proyecto que unirá las comarcas de la Safor y la Marina

A. Talavera Alzira Lunes, 25 de agosto 2025, 12:04 Comenta Compartir

El proceso de adjudicación del estudio de planeamiento y viabilidad de la plataforma ferroviaria del TRAM Gandia-Oliva-Dénia ya se ha adjudicado por un importe de 101.000 euros, con el que se avanza en el desarrollo del proyecto que permitirá unir las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que «seguimos avanzando en la línea del TRAM Gandia-Oliva-Dénia, una infraestructura imprescindible para la conectividad, riqueza y prosperidad de una de las zonas turísticas más relevantes de la Comunitat Valenciana».

Este estudio de planeamiento establecerá el punto de partida de la planificación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la plataforma ferroviaria entre las tres poblaciones, conforme establece la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, como documento previo a la redacción del estudio informativo y los proyectos de construcción correspondientes.

En este trabajo se propondrán diversas alternativas para definir una plataforma ferroviaria del TRAM que conecte las localidades de Gandia, Oliva y Dénia mediante el análisis de los servicios necesarios de transporte público ferroviario del eje Valencia-Alicante favoreciendo la movilidad comarcal, intercomarcal y de largo recorrido, consiguiendo mejorar la conectividad y vertebración territorial. Una vez finalizado el estudio ya se podrían iniciar las obras.

Esta conexión «permitirá dinamizar uno de los ejes de más prosperidad de todo el Mediterráneo y mejorará la conectividad y la vertebración de la Safor y la Marina Alta, al tiempo que da respuesta a una reivindicación histórica para unir dos comarcas limítrofes, que perdieron su comunicación ferroviaria en 1974», ha manifestado el presidente.

Mazón ha recordado que el tramo Gandia-Oliva-Dénia, que debería formar parte del tren de la costa, se ha demandado en diferentes ocasiones al Gobierno central, al que ha solicitado que «abandone su inacción y colabore en el proyecto de la Generalitat, «vital para el desarrollo de la zona, que reducirá el tiempo de viaje entre estas localidades y los desplazamientos por carretera, y que mejorará la calidad de vida de los vecinos».

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno central, que es quien tiene las competencias ferroviarias, haya descartado la posibilidad de hacer realidad el tren de la costa o la ampliación de la línea de Cercanías desde Gandia hacia el sur.

Al respecto, el presidente ha subrayado que es la Generalitat la que va a favorecer la conexión por la costa con la construcción del TRAM desde Dénia, por lo que ha instado al Gobierno central «a financiar este proyecto tan importante para nuestro territorio».

Mazón ha puesto en valor la apuesta por la movilidad sostenible que está realizando el Consell con la mejora y modernización de las líneas de TRAM, «un sistema de transporte avanzado y eficiente de cero ruido y cero emisiones», y ha puesto como ejemplo la electrificación de la línea entre Benidorm y La Vila, en la que se han invertido 40 millones de euros.

El president ha indicado que esta plataforma «constituye una ampliación de la red ferroviaria para un futuro servicio de transporte público seguro, sostenible y eficiente entre las comarcas de La Ribera Baixa, La Safor, La Marina Alta, La Marina Baixa y L'Alacantí, conectándolas entre sí y consiguiendo así una infraestructura básica para la vertebración del litoral valenciano entre Valencia y Alicante».

Los trabajos de desarrollo de planificación de la línea Gandia-Oliva-Dénia incluirán el análisis de los servicios ferroviarios existentes y de los potenciales que podrán desarrollarse en un futuro, lo que implica el establecimiento de diferentes orígenes y destinos, frecuencias de paso y análisis de tiempos de recorrido a nivel comarcal, intercomarcal y de largo recorrido y alta velocidad. También se analizará la posibilidad de colaboración de servicios privados.