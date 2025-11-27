Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salón de las Coronas del Palacio Ducal de Gandia. LP

Una conferencia aborda la influencia de San Francisco de Borja en las mujeres de la familia Habsburgo

La actividad, organizada por el Círculo de Amigos, tiene lugar este viernes en el Salón de Coronas del Palacio Ducal de Gandia

B. González

Gandia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:00

El Círculo de Amigos de San Francisco de Borja ha organizado para este viernes una conferencia sobre el papel y la influencia del duque en la corte de los Habsburgo, desde Juana I (apodada la loca) hasta Felipe II. Fue un referente principal para diversas mujeres de la dinastía y para el círculo cortesano más cercano, como la emperatriz Isabel de Portugal.

La conferencia será impartida por el Jorge Sebastián Lozano, profesor titular de Historia del Arte de la Universitat de Valencia, quien ofrecerá un recorrido por esa relación, como asesor, al servicio de los Austrias, que continuó durante su pertenencia en la Compañía de Jesús, donde llegó a ser padre general de la Orden.

San Francisco de Borja (Martín Coronas) y la emperatriz María de Austria (Antonio Moro). Palacio Ducal/Museo del Prado

Bajo el título 'Arte e imágenes: San Francisco de Borja, confidente de las familia Habsburgo', el profesor Lozano, como investigador de la representación femenina en el arte cortesano de la España del siglo XVI, departirá sobre el papel del IV Duque de Gandia a través de las obras de arte. Será a las 19.30 horas, en el Salón de Coronas del Palacio Ducal.

Cabe recordar que, el organizador, el Círculo de Amigos de San Francisco de Borja es una asociación que nació en 2010 con motivo de la conmemoración del V Centenario de su nacimiento. Desde entonces se dedica a realizar actividades para difundir y salvaguardar la imagen de Francisco de Borja y de la familia Borja.

