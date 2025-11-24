El comercio del centro histórico de Gandia celebra su 30 aniversario En este acto se reconoció el valor del pequeño comercio y la importancia de mantener estos negocios vivos

La Cooperativa del Centre Històric Comercial de Gandia ha celebrado el acto de conmemoración de su 30 aniversario, un encuentro con el que se quiso poner en valor la importancia del pequeño comercio y donde también se reconoció a los socios fundadores de la cooperativa.

El acto reunió a buena parte de la historia del comercio de la ciudad y contó con la asistencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la concejal de Comercio, Elena Moncho, y otros representantes municipales.

En su intervención, José Manuel Prieto destacó la importancia de celebrar los 30 años de la cooperativa, señalando que ha sido pionera, cohesionadora y referente del comercio local, no sólo en Gandia sino también en comarcas vecinas. El alcalde subrayó el papel del comercio de proximidad como elemento identitario y motor económico de la ciudad, así como el esfuerzo de los comerciantes por mantener abiertas las sus persianas todos los días.

Prieto recordó las iniciativas municipales para dinamizar el comercio, como los programas Renovem Comerç y Alcem Persianes, y la inversión en eventos y cheques consumo, que han tenido un impacto económico significativo en el tejido comercial local.

Por último, el primer edil valoró el trabajo de la directiva presidida por Santi García, reconoció los fundadores de la cooperativa y destacó que los comerciantes del Centro Histórico son el latido de la ciudad, felicitándolos por estos 30 años de trayectoria.

