Urgente Nuevas averías en el paso a nivel de Alfafar vuelven a provocar retrasos en las líneas C1 y C2 de Cercanías
Reunión con la CHJ. LP

La CHJ retirará los obstáculos de la desembocadura del río Vaca

Tavernes y Xeraco reivindican esta actuación para reducir el riesgo de inundaciones

A. T.

Alzira

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:15

Comenta

Tavernes de la Valldigna y Xeraco han conseguido que la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, acepte la retirada de los obstáculos al final del curso del río Vaca. En una reunión mantenida con la comisaria de Aguas, Cristina Sola, se ha avanzado en la solución de dos problemas históricos y compartidos por los términos municipales de Tavernes y Xeraco, relacionados con el río Vaca y su flujo natural hacia el mar. Durante la reunión, se ha reivindicado una demanda histórica del Sindicat de Regs de Tavernes como es la retirada de los 'dados' que actualmente interrumpen el curso natural del río en su desembocadura.

Esta actuación permitirá recuperar el flujo ecológico hacia el término de Xeraco, mejorar el estado medioambiental de la zona y poner fin a décadas de estancamiento de aguas. En la reunión entre los representantes de ambas administraciones municipales, la Confederación Hidrográfica del Júcar se ha comprometido a ejecutar la actuación de demolición de los obstáculos para restablecer la conexión natural del río con el mar. Con esta medida, se reducirá el riesgo de inundaciones que afecta especialmente a la Partida de Tavernes y otras zonas bajas del término municipal.

La alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, ha señalado que «este es un hito histórico para Tavernes, ya que después de décadas de reclamaciones, conseguimos un compromiso firme que nos permitirá recuperar el flujo natural del río Vaca y, al mismo tiempo, avanzar en la prevención ante el riesgo de inundabilidad que sufrimos en nuestro término. Es una actuación esencial para garantizar la seguridad, la sostenibilidad y el futuro de nuestro territorio».

Por su parte, el concejal de Agricultura, Zeus Grau, ha destacado que «esta actuación supone una gran noticia para el sector agrícola de Tavernes, ya que el estado del curso del río en este tramo ha provocado durante años problemas de estancamiento y drenaje. Ahora hemos logrado el compromiso de la confederación para darnos una solución y será una actuación muy importante que hemos conseguido después de muchos años de lucha».

La reunión refuerza la colaboración institucional entre Tavernes, Xeraco y la Confederación Hidrográfica del Júcar, con el objetivo común de restaurar el valor ambiental de la zona y proteger a los vecinos ante los efectos de las lluvias intensas.

