Antonio Monegal y Marina Garcés reflexionan en 'Gandia Pensa' sobre la importancia de la cultura como acto de concordia El Palau Ducal se llena para acompañar a los dos humanistas que debaten sobre la necesidad de utilizar la cultura como base para la persistencia de la democracia

R. G. Gandia Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:40

Marina Garcés y Antonio Monegal han participado en la tercera edición de 'Gandia Pensa'. Bajo el título «Cultura y democracia. Repensando la democracia a través de la palabra», los dos humanistas han planteado con valentía la necesidad de la palabra en el concepto de democracia en un momento de incertidumbre. Maria José Gálvez, directora general de Llibre, Cómic y Lectura del Ministerio de Cultura, ha sido la encargada de presentar el evento, que se celebró en el Patio de Armas del Palau Ducal de Borja.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación que los participantes son dos de los pensadores más destacados de nuestra década. Parte de la premisa de que Gandia Pensa no es solo un espacio de pensamiento crítico, sino también de reflexión ciudadana.

Prieto explicó que la cultura es un acto de concordia que da sentido a quienes somos y a quienes nos encontramos en sociedad. También destacó la incorporación del Ministerio de Cultura y el Instituto Cervantes a las entidades colaboradoras de Gandia Pensa: «Estas adhesiones se refieren a Gandia como un espacio de convivencia democrática, de reflexión, de pensamiento y acción, ahora que proyectamos nuestra identidad al exterior».

Por su parte, Garcés valoró la iniciativa: «Gandia Pensa significa que quienes han venido no vienen a escuchar lo que hemos escrito, lo que conocemos o lo que hemos plasmado, algo que sentimos, sino que de alguna manera se sitúan con nosotros en un lugar donde resulta difícil pensar alguna cosa que tenga sentido».

El humanista también hizo referencia a la situación actual del mundo: «En momentos de guerra, genocidio, violencia y precariedad, de tantas cosas que desconocemos, es fundamental decir: ¿hacemos eso juntos o pensamos esto juntos?, que apela a la dignidad de cada persona que convive con nosotros«.

Además, planteó una pregunta: «¿Quién puede pensar y con quién podemos pensar? Convertir esta invitación a la reflexión en una invitación compartida es, en mi opinión, una gran apuesta pública por una acción cultural que no solo es decorativa, sino verdaderamente transformadora».

Finalmente, Monegal se mostró satisfecho de poder participar en esta nueva iniciativa del espacio reflexivo y afirmó: «Creo que esta conversación fue una invitación al diálogo colectivo y público, a una necesidad de diálogo, que es precisamente lo que echamos de menos hoy en día. Los debates sobre democracia y cultura forman parte de mis preocupaciones de hoy. Espero que puedan ofrecer un buen aperitivo, porque no se trata de un panfleto que plantee y dé respuesta a las grandes preguntas, sino de invitar a la gente a reflexionar conjuntamente sobre los problemas que comparten».

Así, por tercera vez, Gandia se ha convertido en una ciudad referente en la defensa de los valores democráticos, tras la conferencia del filósofo Theodor Kallifatides en mayo, y la celebrada el pasado julio, en la que el magistrado y jurista Joaquim Bosch fue el protagonista.

Cabe recordar que «Gandia Pensa» es una iniciativa impulsada por el Patronato de Gandia, junto con la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València, el CEIC Alfons el Vell, la Dirección General de Libertades del Ministerio de Cultura, el Círculo de Bellas Artes y el Instituto Cervantes. La comisaria del ciclo es Àngels Gregori. El objetivo es fortalecer los valores democráticos y humanísticos en el contexto actual.

Marina Garcés es una de las filósofas más destacadas de Actualidad. Autora de varios libros, entre ellos «Nova il·lustració radical», galardonada con el Premio Ciutat de Barcelona, ​​en su última obra, «La passió dels estranys», reflexiona sobre el ideal ético de la amistad y la importancia de estos vínculos en nuestra perspectiva. Actualmente dirige el Máster de Filosofía para los departamentos de Filosofía Contemporánea de la Universitat Oberta de Catalunya y dirige la Escuela de Pensamiento de las Bibliotecas de Barcelona. Asimismo, como parte del mecenazgo del proyecto de educación cultural de Xamfrà, cerca del Raval de Barcelona, ​​será el impulsor del proyecto «Espai en blanc», una iniciativa colectiva para fomentar una relación comprometida, práctica y experimental con el pensamiento filosófico.

Antonio Monegal es Catedrático de Teoría Literaria y Literatura Comparada de la Universitat Pompeu Fabra. Doctor por la Universidad de Harvard, ha impartido docencia en prestigiosas instituciones como Cornell, Harvard, Princeton, Chicago y Stanford. En 2023 recibió el Premi Nacional d'Assaig por su obra «Con el aire que respiras: El sentido de la cultura», que posteriormente publicará «El silencio de la guerra». Es autor de «Luis Buñuel de la literatura al cine: Una poética del objeto» y editor de obras de Federico García Lorca. Este mes, asumió la vicepresidencia del Consejo de Cultura de Barcelona y la presidencia de su Comité Ejecutivo, y será el comisario de la participación de España como país invitado de honor en la Feria Internacional de la Librería de Bogotá 2025, bajo el lema «Una cultura para la paz».