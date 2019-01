Dos años de unión con las islas baleares

El puerto: pilar histórico del desarrollo de la ciudad

La riqueza que proporciona un puerto bien gestionado es una fuente sólida de desarollo económico para cualquier ciudad, y Gandia no es una excepción en este sentido. El actual puerto, planificado en 1883 por Rafael Yagüe, comenzó a construirse en el año 1886, y tres años más tarde su titularidad se transfirió a The Alcoy & Gandía Railway and Harbour Company Limited.

Esta última sociedad amplíó las obras con dos objetivos en mente: importar el carbón que necesitaban las industrias textiles alcoyanas y exportar los productos de la zona a los mercados ultramarinos. De esta forma, Gandia llegó a convertirse en el segundo puerto frutero de España alcalnzando las 250.000 toneladas en 1934. La Autoridad Portuaria de Valencia incorporó el puerto Gandia a su ámbito de gestión en 1985, realizando importantes mejoras y ampliaciones en el mismo e impulsando el tráfico de mercancías.