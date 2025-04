El Xàtiva Voleibol femenino cadete se proclama campeón de la Comunitat

R.X. Xàtiva Martes, 15 de abril 2025, 09:08 Comenta Compartir

La final femenina del campeonato autonómico de Voleibol en la categoría cadete se preveía un espectáculo deportivo y emotivo y no decepcionó a los asistentes. Se vivió una gran fiesta del voleibol tanto en la cancha como en las gradas, con una extraordinaria afluencia de público durante los seis partidos disputados el fin de semana en el pabellón municipal de Xàtiva.

Se dieron cita los cuatro mejores equipos cadetes, clasificados después de las previas ligas regulares, en la que se enfrentaron todos contra todos: Autoescuela L-Expres Polanens de Santa Pola (Alicante), el Gabriel Soriano de Daya Nueva, el Mantenimiento Benialex Benidorm y el Ahora Voley Xàtiva.

Las de Xàtiva abrían el torneo el sábado a las 10:30 horas, ganando al Santa Pola por 3-0 (25-5/25-11/25-16), en un partido en el que las de Bruno Pisciottano y Borja Reyes salieron muy concentradas y no dieron margen de reacción al equipo visitante, que destacó por su capacidad de lucha hasta el final. No en vano, el conjunto alicantino ya había dado la sorpresa en las eliminatorias previas a la final.

El sábado por la tarde tocaba otro partido complicado contra el Daya Nueva, el equipo de la Vega Baja del Segura, que también había conseguido dar la sorpresa en las eliminatorias previas y se plantaba en la final autonómica por derecho propio. Una vez más las de Xàtiva se impusieron por 3-0 (25-12/25-19/25-13).

En el primer y tercer set el dominio fue claro para las setabenses, que estuvieron muy regulares. Las visitantes realizaron un partido muy digno y lo demostraron sobre todo en el segundo set, poniendo en aprietos a las locales, y luchando los puntos hasta el final.

El tercer y cuarto puesto se lo jugaban en la mañana del domingo el Santa Pola y el Daya Nueva, sería finalmente el Daya Nueva, las que en un gran partido que comenzaron perdiendo en el primer set, el que se impondría por 3-1 (15-25/25-18/25-22/25-17), consiguiendo la medalla de bronce.

Final de infarto

Previamente el CV Benidorm también había conseguido ganar sus dos partidos, contra el Santa Pola y contra Daya Nueva, sin ceder un solo set, por lo que el segundo partido del domingo coincidió que sería la gran final entre los equipos con mayor regularidad del torneo.

Fue el partido esperado entre Xàtiva y Benidorm, el que coronaría a las campeonas. Las de Xàtiva ganaron por un ajustado 3-2 (25-20/25-12/16-25/25-27/17-15) en un partido espectacular, con un final del cuarto set en el que no cabía mayor emoción, y un quinto set de auténtico infarto. Destacar el gran nivel de juego, y el derroche de ambos conjuntos. Las de Xàtiva golpearon primero, con un juego muy regular, marcando unas diferencias iniciales que supieron gestionar muy bien.

Las alicantinas no encontraron su lugar en la cancha, y después de un segundo set en el que las de Xàtiva siguieron con su dinámica y gran nivel de juego, el marcador señalaba dos sets a cero para las locales. No iba a ser fácil, se esperaba la reacción del Benidorm, se repusieron mentalmente y tirando de casta realizaron un tercer set antológico, las setabenses lo intentaron una y otra vez, pero no lo lograron (16-25). El cuarto set continuó por los mismos derroteros, dominio del Benidorm, con un ataque muy duro (8-17). Las de Xàtiva sacaron fuerzas de flaqueza y recortaron las diferencias (16-19) y posteriormente 22-22.

Afloraron los nervios de ambos conjuntos y aparecieron los errores no forzados. Con 22-24 parecía que cerraba el Benidorm, pero las de Xàtiva con garra consiguieron remontar (25-24), momento en el que tuvieron una bola de set. Sin embargo, ganaba el Benidorm en un final agónico por 25-27.

El quinto set, fue no apto para cardíacos, con las espadas en alto, aunque comenzó dominando el Benidorm (7-11). De nuevo las de Xàtiva en un alarde de confianza en sus

posibilidades, lucharon para remontar (12-12). El equipo alicantino apretó un poco más con una buena jugada (12-14), pero las de Xàtiva con un gran saque y utilizando el factor cancha volvieron a empatar (14-14). Un ataque favorable colocaba la primera bola de set para las locales (15-14), y después de dos buenas acciones de Xàtiva, conseguían la victoria por 15-17.