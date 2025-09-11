Xàtiva Unida saldrá a la calle en defensa de la sanidad pública La formación de izquierdas recogerá firmas este viernes para presentar en Les Corts una Inicitiativa Legislativa Popular

Xàtiva Unida comienza el nuevo curso político movilizándose por la sanidad pública a través de una campaña en defensa de este servicio público. Una acción que, según la portavoz, Amor Amorós, se llevará a cabo durante el este trimestre y que se inicia este viernes con una recogida de firmas para apoyar una Iniciativa Legislativa Popular.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de Izquierda Unida del País Valencià para trasladar al Gobierno de Mazón una batería de actuaciones para intervenir urgentemente en el sistema sanitario valenciano. En la defensa de esta iniciativa se plantea una mejora de la financiación destinando el 10% del PIB valenciano, un refuerzo de la atención primaria destinando un mínimo del 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria, dotación de psicólogos clínicos en todos los centros de atención primaria, un plan estratégico para reducir las listas de espera, reducción de ratios, mínimo de 10 minutos por consulta, acabar con las privatizaciones e incorporación progresiva de la salud bucodental entre otros.

La iniciativa legislativa popular (ILP) es un procedimiento que permite a las valencianas y valencianos impulsar el debate y en su caso la aprobación de una ley por parte de Les Corts. Se necesitan 10.000 firmas para que una ILP pueda ser debatida en Les Corts.

Aparte, de esta acción vertebrada en clave de país desde Xàtiva Unida se están concretando encuentros con la comunidad del área de salud así como charlas y conferencias.

El punto de recogida de firmas de este viernes se instalará en la plaza de Sant Francesc, desde las 10 horas hasta las 12 horas y el lunes día 15, desde las 17 horas hasta las 19 horas.