Xàtiva Unida aborda la situación de la sanidad pública valenciana en una mesa redonda El acto tendrá lugar este martes y se enmarca dentro de la campaña en defensa de este servicio

Xàtiva Unida continúa con su campaña en defensa de los servicios públicos esenciales, centrando en esta ocasión sus esfuerzos en la sanidad pública. Según ha señalado la portavoz del colectivo, Amor Amorós, «durante este trimestre estamos impulsando una campaña intensa en defensa de la sanidad pública, y esta mesa redonda representa un paso más en ese camino».

Además de llevar a cabo una recogida de firmas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular por la Sanidad Pública, promovida por Esquerra Unida del País Valencià, Xàtiva Unida ha organizado esta mesa redonda con el objetivo de analizar la situación actual del sistema sanitario.

El encuentro contará con la participación de los facultativos del Hospital Lluís Alcanyís, Agustí Escandell y Pedro López, así como de Manel Castelló, en representación del personal no sanitario. Durante la sesión se abordará el impacto que están teniendo las políticas sanitarias del gobierno autonómico en los servicios de salud de Xàtiva y del conjunto del departamento sanitario.

El acto está abierto a toda la ciudadanía y se habilitará un turno de palabra para que el público asistente pueda intervenir y compartir sus opiniones o inquietudes.