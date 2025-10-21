Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
El rapsoda Vicent Camps y los músicos Miquel Pérez y Maria Moreno que actuarán en el recital. LP

Xàtiva rinde homenaje a Antonio Machado en la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas

El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat visitará la ciudad este sábado con el programa «Col·legi en Ruta»

R. X.

Xàtiva

Martes, 21 de octubre 2025, 16:52

Comenta

La Biblioteca Municipal de Xàtiva se sumará un año más a la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas, que se conmemora cada 24 de octubre desde 1997 en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, bombardeada la noche del 24 al 25 de agosto de 1992 durante la guerra de los Balcanes.

Este año, aprovechando la conmemoración de los 150 años del nacimiento del poeta Antonio Machado, la Biblioteca Municipal ha organizado un recital poético dedicado a su figura y obra. El acto tendrá lugar el jueves 23 de octubre a las 19:30 horas, en la sala de personas adultas de la propia biblioteca.

El recital estará a cargo del rapsoda Vicent Camps y de los músicos Miquel Pérez y Maria Moreno, que ofrecerán un espectáculo en el que la palabra y la música se fusionarán para rendir homenaje a Machado. Con esta actividad, la Biblioteca de Xàtiva quiere poner en valor la importancia de las bibliotecas como espacios de cultura, memoria y convivencia ciudadana.

Además, en el marco de las actividades del Día Internacional de las Bibliotecas, el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana (COBDCV) visitará la ciudad de Xàtiva el sábado 25 de octubre dentro del programa «Col·legi en Ruta», un encuentro anual que reúne a los miembros del colegio en un ambiente lúdico y de convivencia profesional.

La jornada comenzará a las 10 horas con la bienvenida en la Biblioteca Municipal de Xàtiva, y contará con debates, visitas culturales y una excursión turística al Castillo de Xàtiva en el trenet. El programa incluye también la visita a espacios emblemáticos como la Plaza de la Trinidad, la Plaza del Mercat, el Museo de l'Almodí, el Hospital Real y la Colegiata de Santa María.

Esta actividad se enmarca dentro del convenio firmado entre el COBDCV y la Generalitat Valenciana, y busca reforzar los vínculos entre profesionales del sector, fomentar la colaboración y promover el conocimiento del patrimonio cultural valenciano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  5. 5

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  6. 6 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  7. 7 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  10. 10 Las apps y servicios afectados por la caída de Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Xàtiva rinde homenaje a Antonio Machado en la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas

Xàtiva rinde homenaje a Antonio Machado en la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas