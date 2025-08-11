Xàtiva restringe la circulación de vehículos pesados con motivo de la Fira El Ayuntamiento ha anunciado la suspensión temporal de la ORA y recuerda que se han habilitado aparcamientos disuasorios con servicio de autobús lanzadera gratuito

R.X. Xàtiva Lunes, 11 de agosto 2025, 15:05 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Xàtiva ha establecido un dispositivo especial de movilidad con motivo de la celebración de la Fira d'Agost 2025 para reforzar la seguridad, favorecer el acceso y minimizar el impacto del tráfico en el núcleo urbano.

En este sentido, queda prohibido el acceso a la plaza de España a todos los vehículos de más de 3.500 kilos durante los días de Fira. Los accesos están señalizados para avisar a los conductores. Esta medida tiene como objetivo evitar congestiones y garantizar la seguridad vial en una de las zonas de mayor afluencia de visitantes.

Además, la zona ORA estará sin funcionamiento desde el 15 hasta el 20 de agosto con el fin de facilitar la pacificación del centro, la movilidad de vecinos y visitantes y el aparcamiento durante las jornadas festivas.

Para ofrecer alternativas eficientes, también se han habilitado aparcamientos disuasorios con conexión de autobús que estarán situados en el centro comercial de Xàtiva; en el cementerio –parque de la Mediterrània; y en la zona del polideportivo Les Pereres, pabellón Francisco Ballester y alrededores del British School.

Además, también se habilitará un terreno situado en el polígono (acceso 1-3, la Mola – Polígono 38), que aunque no dispondrá de autobús lanzadera, representa una opción útil para descongestionar el núcleo urbano y evitar la acumulación de vehículos dentro de la ciudad, ya que está situado cerca del recinto ferial.

La línea de autobús gratuito funcionará desde el 15 hasta el 20 de agosto, en horario de mañana de 9:30 a 15:00 horas, y de tarde-noche desde las 19:00 hasta las 2:00 horas.

Por otro lado, con motivo de la instalación de puestos y atracciones, el autobús interurbano de Xàtiva cambia de ubicación sus paradas habituales de la Alameda y la Avenida Selgas. Las nuevas ubicaciones serán en la calle República Argentina, a la altura del Pasaje Requena; y en la calle Acadèmic Maravall frente al Hotel Vernissa. El resto del recorrido se mantiene con normalidad.