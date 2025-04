Xàtiva se prepara para recibir a cientos de visitantes durante Semana Santa y Pascua

R.X. Xàtiva Martes, 15 de abril 2025, 14:56 Comenta Compartir

Semana Santa y Pascua es una de las épocas del año en la que Xàtiva recibe más visitantes, cuyo número prevé ampliar tras la reciente declaración de la fiesta como de Interés Turístico Autonómico. Es por ello que la ciudad se prepara para recibir a cientos de visitantes con horarios especiales en los monumentos, servicio de transporte al Castillo y actividades para toda la familia.

Así, durante los días festivos se podrán visitar los museos l'Almodí y Casa de l'Ensenyança de 10 a 14 horas y de 14 a 18 horas, los días 19 y 26 de abril y el Convento de Sant Domènec y el Hospital Real de 11 a 14 horas.

Por su parte, el Castillo abrirá del 18 al 21 y del 26 al 28 de abril de 10 a 20 horas. Además, también se ha establecido un servicio especial de transporte por lo que desde este jueves y hasta el lunes no se podrá acceder en vehículo particular. Como alternativa, habrá un minibus lanzadera desde la Plaça Espanyoleto con una frecuencia de unos veinte minutos. También se podrá subir en el tren turístico. No habrá servicio entre las 15 y las 16 horas.