Xàtiva se prepara para la marcha contra la violencia de género este 25N Los actos de este martes se iniciarán por la mañana con un congreso dirigido a jóvenes donde se abordará la perspectiva jurídica y social de la violencia machista

B. G. Xàtiva Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:04

Xàtiva convoca este martes a la ciudadanía a participar en los actos con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que tendrá como actividad central la marcha impulsada por el Consell de les Dones, a las 19 horas. A la llegada a las puertas del Ayuntamiento se procederá a la lectura del manifiesto institucional y a las actuaciones de la Muixeranga de Xàtiva y de la colla «La Socarrà».

El acto se completará con performance a cargo de Xateba en memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género, con la voluntad de rendir homenaje y mantener vivo el recuerdo de cada víctima.

Antes, por la mañana, el Gran Teatre acogerá el VII Congreso 'Xàtiva contra la violencia de género' dirigido a jóvenes, en el que participarán profesionales especializados que abordarán la perspectiva jurídica y social de la violencia machista.

La concejala de Mujer e Igualdad, Amor Amorós, ha recordado que esta fecha «es una llamada a reconocer y combatir todas las violencias que forman parte de la estructura machista, y que es muy importante asistir porque todavía estamos lejos de la eliminación total de dichas violencias».

Los actos con motivo de esta efeméride siguen en marcha con el taller 'Mariposas de ganchillo', por el alumnado de todos los centros de primaria con el apoyo del taller de ganchillo de la Casa de les Dones.

Asimismo, a lo largo de noviembre y diciembre, la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local está impartiendo charlas preventivas al alumnado de primero de Bachillerato, reforzando el trabajo pedagógico en materia de prevención. La actividad educativa culminará el 18 de diciembre con una sesión de teatro sistémico en el IES Dr. Lluís Simarro, destinada a profundizar en la reflexión sobre las relaciones y las dinámicas de poder.