Xàtiva ortorga una subvención de 40.000 euros a la asociación de autoescuelas para adecuar el aula de exámenes de conducir El espacio contará con todas las condiciones técnicas y de accesibilidad requeridas por la DGT

Xàtiva Martes, 16 de septiembre 2025

La Junta de Gobierno Local de Xàtiva ha aprobado este lunes la concesión de una subvención de 40.000 euros destinada a la Asociación de Autoescuelas de la ciudad con el fin de llevar a cabo la adecuación del aula en la cual en los últimos años se vienen realizando las pruebas teóricas para la obtención del carnet de conducir.

Esta adaptación del aula era una de las exigencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) para poder seguir realizando las evaluaciones en Xàtiva con todas las garantías, en las mismas condiciones que en las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, y está previsto que el próximo 3 de octubre se firme de forma definitiva el convenio de colaboración con esta entidad.

El espacio destinado a la realización de los exámenes contará con todas las condiciones técnicas y de accesibilidad requeridas por la Dirección General de Tráfico, incluyendo la conexión a la red SARA, equipos informáticos con pantallas táctiles, mobiliario adaptado, climatización y servicios accesibles. Durante las pruebas también estará presente personal de seguridad para garantizar su correcto desarrollo.

El Conisistorio velará para que las instalaciones se mantengan en perfecto estado, asegurando el acceso al personal de la DGT y adaptándolas a las posibles novedades tecnológicas o cambios en el sistema de exámenes. El acuerdo permitirá convertir este espacio en un referente tanto en materia de seguridad como de informatización, reforzando un servicio esencial para la ciudad, ya que posibilita que los aspirantes a obtener el carnet de conducir puedan examinarse sin salir de Xàtiva y ofrece también a los municipios del entorno la opción de realizar las pruebas en la ciudad.

La DGT, por su parte, garantizará al menos una convocatoria mensual de exámenes teóricos, con la posibilidad de incrementar la frecuencia según la demanda, y pondrá a disposición el soporte técnico necesario, así como el calendario de pruebas con suficiente antelación, asegurando un uso adecuado de las instalaciones.