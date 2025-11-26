Xàtiva opta por el procedimiento negociado para asegurar la contratación de las obras del Attilio Bruschetti El Ayuntamiento invita a diferentes empresas a presentar sus ofertas tras quedar desierta la primera licitación

El Ayuntamiento de Xàtiva ha apostado por invitar a empresas dentro del procedimiento para adjudicar el contrato de las obras de reforma integral del CEIP Attilio Bruschetti, después de que la licitación quedara desierta el pasado mes de julio. Un inconveniente, tras haber logrado que Conselleria no revocara las competencias por el retraso de la actuación que se encuentra dentro del Pla Edificant.

Cabe recordar, que la Conselleria abrió un expediente para revocar la delegación de competencias por la inactividad del Consistorio. El Ayuntamiento presentó alegaciones argumentando que la demora de las obras a las sucesivas modificaciones el proyecto debido a que el centro se encuentra ubicado en el centro histórico, que cuenta con protección especial y cuya intervención requiere del visto bueno de Patrimonio.

El proyecto de reforma, largamente reivindicado por la comunidad educativa, contempla actuaciones tanto en el edificio principal, con más de sesenta años de antigüedad y que presenta deficiencias en pavimentos, paredes y funcionalidad, como en el edificio secundario.

Entre las principales mejoras previstas destaca la instalación de un ascensor con acceso exterior, una reorganización integral de la planta baja y una ampliación de la cocina, que quedará conectada directamente con el nuevo comedor.

Las obras incluyen también intervenciones en la instalación eléctrica, pavimentos, falsos techos, carpintería, canalones y bajantes, baños, ampliación del edificio secundario e instalación de la nueva caldera, según recoge el objeto del contrato en el expediente de licitación.

El presupuesto base de licitación asciende a 826.295, euros. El Ayuntamiento ya ha enviado las invitaciones a las empresas para que presenten sus ofertas en el marco del procedimiento negociado y tienen un plazo de 10 días para hacerlo.