Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena era del mismo material del edificio de Campanar de Valencia
CEIP Attilio Bruschetti de Xàtiva. LP

Xàtiva opta por el procedimiento negociado para asegurar la contratación de las obras del Attilio Bruschetti

El Ayuntamiento invita a diferentes empresas a presentar sus ofertas tras quedar desierta la primera licitación

B. G.

Xàtiva

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

El Ayuntamiento de Xàtiva ha apostado por invitar a empresas dentro del procedimiento para adjudicar el contrato de las obras de reforma integral del CEIP Attilio Bruschetti, después de que la licitación quedara desierta el pasado mes de julio. Un inconveniente, tras haber logrado que Conselleria no revocara las competencias por el retraso de la actuación que se encuentra dentro del Pla Edificant.

Cabe recordar, que la Conselleria abrió un expediente para revocar la delegación de competencias por la inactividad del Consistorio. El Ayuntamiento presentó alegaciones argumentando que la demora de las obras a las sucesivas modificaciones el proyecto debido a que el centro se encuentra ubicado en el centro histórico, que cuenta con protección especial y cuya intervención requiere del visto bueno de Patrimonio.

El proyecto de reforma, largamente reivindicado por la comunidad educativa, contempla actuaciones tanto en el edificio principal, con más de sesenta años de antigüedad y que presenta deficiencias en pavimentos, paredes y funcionalidad, como en el edificio secundario.

Entre las principales mejoras previstas destaca la instalación de un ascensor con acceso exterior, una reorganización integral de la planta baja y una ampliación de la cocina, que quedará conectada directamente con el nuevo comedor.

Las obras incluyen también intervenciones en la instalación eléctrica, pavimentos, falsos techos, carpintería, canalones y bajantes, baños, ampliación del edificio secundario e instalación de la nueva caldera, según recoge el objeto del contrato en el expediente de licitación.

El presupuesto base de licitación asciende a 826.295, euros. El Ayuntamiento ya ha enviado las invitaciones a las empresas para que presenten sus ofertas en el marco del procedimiento negociado y tienen un plazo de 10 días para hacerlo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  3. 3 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  4. 4 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  5. 5 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  6. 6 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  7. 7

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9 Aemet cambia su previsión, anuncia heladas y activa un doble aviso amarillo este miércoles en la Comunitat
  10. 10

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Xàtiva opta por el procedimiento negociado para asegurar la contratación de las obras del Attilio Bruschetti

Xàtiva opta por el procedimiento negociado para asegurar la contratación de las obras del Attilio Bruschetti