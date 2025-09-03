Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana pregunta a la Generalitat por el número de alertas rojas en la última década y las veces que se ha reunido el Cecopi
La obra que se está realizando en la calle Gonzalo Viñes. LP

Xàtiva inicia las obras de reparación del colector que provoca filtraciones en garajes del entorno del CIPFP la Costera

La actuación cuenta con una inversión de más de 24.000 euros y se ejecutará en dos meses

R. X.

Xàtiva

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:53

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado las obras de reparación de las aceras y del colector situado en la calle Gonzalo Viñes, junto al CIPFP La Costera, y que va desde la Avenida Selgas hasta el barrio de las conocidas popularmente como Casas Baratas.

Una actuación que cuenta con un presupuesto de 24.188,87 euros y que permitirá reparar el hundimiento de la acera, que estaba provocando algunas filtraciones en los garajes de la zona. Así, se sustituirá la conducción de hormigón por un tubo de polietileno corrugado dediámetro 400, con el fin de garantizar su estanqueidad.

«Estas son unas obras complementarias a las obras de reforma del programa Edificant del Instituto de Formación Profesional de la Costera, que mejorarán el pavimento y la acera que presentaba un hundimiento debido a las filtraciones del alcantarillado en esa zona», ha expresado el concejal de Obras Públicas, Ignacio Reig.

Reig ha remarcado que «se trata de una mejora tanto de la acera como del pavimento, con el fin de evitar las filtraciones que se están produciendo en las fincas adyacentes».

Estas obras tienen un plazo de ejecución de dos meses y se espera que estén finalizadas en las próximas semanas

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  2. 2 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  3. 3 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  4. 4 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  5. 5 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  6. 6 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  7. 7

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  8. 8 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  9. 9

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  10. 10 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Xàtiva inicia las obras de reparación del colector que provoca filtraciones en garajes del entorno del CIPFP la Costera

Xàtiva inicia las obras de reparación del colector que provoca filtraciones en garajes del entorno del CIPFP la Costera