Xàtiva inicia las obras de reparación del colector que provoca filtraciones en garajes del entorno del CIPFP la Costera La actuación cuenta con una inversión de más de 24.000 euros y se ejecutará en dos meses

R. X. Xàtiva Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:53 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado las obras de reparación de las aceras y del colector situado en la calle Gonzalo Viñes, junto al CIPFP La Costera, y que va desde la Avenida Selgas hasta el barrio de las conocidas popularmente como Casas Baratas.

Una actuación que cuenta con un presupuesto de 24.188,87 euros y que permitirá reparar el hundimiento de la acera, que estaba provocando algunas filtraciones en los garajes de la zona. Así, se sustituirá la conducción de hormigón por un tubo de polietileno corrugado dediámetro 400, con el fin de garantizar su estanqueidad.

«Estas son unas obras complementarias a las obras de reforma del programa Edificant del Instituto de Formación Profesional de la Costera, que mejorarán el pavimento y la acera que presentaba un hundimiento debido a las filtraciones del alcantarillado en esa zona», ha expresado el concejal de Obras Públicas, Ignacio Reig.

Reig ha remarcado que «se trata de una mejora tanto de la acera como del pavimento, con el fin de evitar las filtraciones que se están produciendo en las fincas adyacentes».

Estas obras tienen un plazo de ejecución de dos meses y se espera que estén finalizadas en las próximas semanas