Fira Outlet inaugurada este viernes en Xàtiva. Ayto. Xàtiva

Xàtiva celebra la II Encuentro de Bolillos y la Fiesta Corresponsable este fin de semana

Desde este viernes también se puede disfrutar de la Fira Outlet organizada por la Asociación de Empresarios de Xàtiva y la Costera

R. X.

Xàtiva

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:05

Comenta

Xàtiva acoge este fin de semana dos citas destacadas y organizadas por la Casa de les Dones que combinan tradición, creatividad y valores sociales. Este sábado 4 de octubre, tendrá lugar el II Encuentro de Bolillos, que convertirá la Alameda Jaume I en un espacio de encuentro para personas aficionadas a este arte textil. De 9.00 a 14.00 horas, el público podrá disfrutar de una exposición de trabajos artesanales que pondrán en valor la cultura popular y la creatividad en torno a esta práctica tradicional.

Por su parte, el domingo 5 de octubre, a partir de las 12.00 horas y también en la Alameda Jaume I, se celebrará la Fiesta Corresponsable, con el cuentacuentos «Gretel, Hansel y la zorra», a cargo de Laia Contacontes, además de juegos y actividades corresponsables para niñas y niños. El objetivo es concienciar sobre la importancia de la corresponsabilidad y dar a conocer los servicios disponibles en la ciudad, como las escuelas matinales, la escuela vespertina Ludotecla de Borja y la escuela conciliadora de Fallas.

Además, durante todo el fin de semana también se celebra en la Alameda una nueva edición de la Fira Outlet organizada por Adexa (Asociación de Empresarios de Xàtiva y la Costera).

