Mercado municipal de Xàtiva. LP

Xàtiva celebra el Día del Comercio Local con una actividad dinamizadora

Es este sábado 25 de octubre y se desarrollará en la Plaza del Mercat, la Alameda y en la Baixada de la Estación

R. X.

Xàtiva

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:40

El Ayuntamiento de Xàtiva ha organizado una acción dinamizadora para celebrar el Día del Comercio Local, efeméride que se celebra el 25 de octubre. La actividad tendrá lugar ese mismo sábado, en horario de 9 a 14 horas, a cargo de dos animadores socioculturales, en las principales arterias comerciales del municipio, en concreto en la Plaza del Mercat, en la confluencia de la Alameda con Porta Sant Francesc y en Baixada Estació con República Argentina.

El objetivo es incentivar las compras en el comercio local, para lo que se ha diseñado una actividad consistente en un sorteo directo, a través de un rasca rasca virtual, tras contestar unas sencillas preguntas sobre los beneficios y ventajas del comercio de proximidad. Los viandantes podrán ganar una cesta térmica de alta calidad para hacer la compra de productos frescos y locales. La plataforma está diseñada para que cada dos minutos se haga entrega de este obsequio, hasta repartir las 120 unidades producidas para la realización de esta actividad.

Los animadores irán desplazándose por toda la zona comercial invitando a los vecinos y vecinas a participar, explicándoles que ese día es el Día del Comercio Local y los beneficios de consumir en los establecimientos locales, como el impulso de la economía local, puesto que una parte significativamente mayor del dinero gastado en negocios locales se queda y se reinvierte en la comunidad, el trato más cercano, amable y adaptado a sus necesidades, el fortalecimiento del tejido social, la promoción de un consumo consciente, la revitalización de los barrios o la reducción de la huella de carbono.

