Xàtiva celebra más de una decena de actividades en torno a la conmemoración del 25N

Suplementos Martes, 25 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

Xàtiva conmemora este año el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres con un calendario de actividades completo y variado en el que se incluye un congreso, varios concursos, una exposición y una obra de teatro, entre otras actividades. La primera teniente de alcalde y concejala de Mujer e Igualdad, Amor Amorós, presentó hace unos días la programación con motivo del 25 de noviembre, que cuenta con una amplia variedad de actividades en colaboración con la Casa de las Mujeres, los centros educativos de la ciudad y diversas asociaciones municipales.

«Esta fecha sigue siendo igual de importante y necesaria, porque ya son 36 las mujeres asesinadas desde principios de 2025», ha explicado Amor Amorós, quien destacó que «este día tiene como objetivo señalar la violencia machista final, que es el asesinato de las mujeres, pero también todas las violencias que la preceden y que forman una estructura que debemos reconocer y visibilizar».

Como novedad, este año el 25N arrancó con el acto de entrega del XIX Concurso de carteles contra la violencia de género, que se celebró el pasado 16 de noviembre a las 12 horas en el Espai Cultural Sant Domènech. En este acto se presentó al público toda la programación en torno al 25N y se ofreció el preestreno del espectáculo de danza contemporánea 'Dominaire', a cargo de la Compañía Maduixa, galardonada con más de 20 premios —entre ellos un MAX— y con gran prestigio nacional e internacional por su innovación. «Es un privilegio para el Consejo de las Mujeres poder utilizar un espacio de la ciudad como altavoz en un día como este y con un acto tan especial», señaló Amorós.

El 17 de noviembre, en la Casa de las Mujeres, la asociación Xateba organizó una charla con Aminata Soucko, agente de salud comunitaria, técnica de acción social de Farmamundi y presidenta de la asociación Xarxa Aminata contra la mutilación genital femenina. También participó Felipe Hurtado Murillo, doctor en Psicología y especialista en Psicología Clínica y Sexología de la Unidad de referencia para la reconstrucción del clítoris del Hospital Doctor Peset de Valencia.

También organizada por Xateba, el 29 de noviembre a las 12 horas en el CCX, se representará la obra de teatro 'Separata', una producción de Pura Vida escrita por Rocío Chico, dirigida por Cecilia T. Palafox e interpretada por Aitana Bueno y Elena Furió. La entrada será igualmente gratuita.

Por su parte, Xàtiva Unida ha convocado el II Concurso de fotografía para aficionados 'Una mirada contra la violencia de género', cuyo plazo de participación se abrió el 14 de noviembre y finaliza el próximo viernes, 28 de noviembre. El certamen se desarrollará a través de las redes sociales del colectivo y contará con varios premios.

El 20 de noviembre se celebró la primera reunión de la Mesa Local de Coordinación contra la Violencia de Género, una nueva comisión contemplada en el recientemente aprobado II Plan Municipal de Prevención y Actuación contra la Violencia de Género de Xàtiva, que se reunirá una vez al año en fechas próximas al 25N.

Además, en todas las competiciones deportivas que se celebraron en Xàtiva durante el pasado fin de semana del 22 y 23 de noviembre, se llevaron a cabo acciones de denuncia y sensibilización.

Actos del 25N

Como es habitual, la jornada del 25 de noviembre será organizada por el Consejo Municipal de las Mujeres por la Igualdad. A las 18 horas de hoy martes tendrá lugar la recepción de las pancartas participantes en el X Concurso de Pancartas contra la violencia de género y la entrega de premios. A las 19 horas comenzará la marcha contra la violencia de género, acompañada por la batucada En Clau de Do de la Música Vella y la Casa de las Mujeres.

Al finalizar el recorrido, frente al consistorio, se leerá el manifiesto y tendrá lugar la actuación de la Muixeranga de Xàtiva y la colla La Socarrà. Además, se realizará un acto performativo en recuerdo de las mujeres asesinadas, organizado por Xateba.

Esa misma mañana, a las 9 horas, se celebrará en el Gran Teatro de Xàtiva el VII Congreso de Violencia de Género Xàtiva Contra la Violencia de Género, dirigido al alumnado a partir de 17 años y organizado conjuntamente por la concejalía de Mujer e Igualdad y la concejalía de Policía de Xàtiva. En el acto participarán la jueza y la secretaria judicial del juzgado especializado en violencia de género de Alzira.

Centros educativos

'Queremos iguales' es el lema trabajado en los centros educativos en torno al 25N. Este mensaje juega con la importancia de amar en igualdad y con el símbolo de la mariposa, que representa a las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960. Este hecho es el origen del 25N y símbolo de la lucha contra las violencias machistas.

Del 3 al 24 de noviembre, todos los colegios de primaria de la ciudad han participado en el taller 'Mariposas con punto de ganchillo', en colaboración con las mujeres del curso 'Mujeres Tejiendo Redes' de la Escuela de Empoderamiento de la Casa de las Mujeres, que han recorrido los diferentes centros educativos.

Por su parte, el IES Doctor Lluís Simarro Lacabra, junto a la concejalía de Mujer, ha organizado una sesión de teatro sistémico para el alumnado, que tendrá lugar el 18 de diciembre a las 9 horas en el propio centro.

Asimismo, durante los meses de noviembre y diciembre, el departamento de Violencia de Género de la Policía Local de Xàtiva está impartierndo charlas de prevención contra la violencia de género dirigidas al alumnado de 1.º de Bachillerato de los centros educativos del municipio.