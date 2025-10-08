Xàtiva celebra el Correllengua y la entrega de premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d'Octubre Vecindario y visitantes podrán disfrutar hasta el 8 de diciembre de 'La veu a la mà', la exposición pictórica de Maria del Mar Bonet

Xàtiva ha iniciado este martes los actos con motivo del Día de la Comunitat Valenciana con la celebración del Correllengua 2025 y la entrega de los XXXV Premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d'Octubre, una cita que tiene como objetivo promover el uso del valenciano y la cultura popular entre el alumnado de los centros educativos y celebrar la fiesta del pueblo valenciano.

La jornada ha comenzado con los pasacalles de tabalets y dolçaines por la ciudad para recoger al alumnado y conducirlo hasta la Albereda Jaume I, donde ha tenido lugar el acto central. Uno de los recorridos ha pasado por los colegios Jacinto Castañeda, Martínez

Bellver, Taquígrafo Martí y Dominicas, mientras que el otro ha salido de los centros La Inmaculada, Attilio Bruschetti y Gozalbes Vera.

Posteriormente, en la Alameda Jaume I, se ha celebrado la entrega de los XXXV Premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d'Octubre con la presencia de las autoridades municipales. Cada alumno y alumna premiada ha recibido un lote de libros, una camiseta de la campaña

'Llig en valencià' y un diploma conmemorativo como reconocimiento a su creatividad y amor por la lengua. Al finalizar la entrega, el alumnado ha disfrutado del espectáculo «La maleta viatgera», a cargo del cuentacuentos El Gran Jordiet, una propuesta llena de historias del mundo y de libros maravillosos que invita a viajar de lo local a lo universal, haciendo mundo y haciendo humanidad.

Ampliar La exposición de María del Mar Bonet puede verse hasta el 8 de diciembre. Ayto. Xàtiva

Por otra parte, vecinos y visitantes que acudan a Xàtiva este puente podrán disfrutar de la muestra pictórica de la artista mallorquina María del Mar Bonet, que permanecerá en el Museo de Bellas Artes de Xàtiva hasta el 8 de diciembre. Bajo el título 'La veu a la mà', la muestra es un recorrido visual por más de cuarenta años de trayectoria creativa con acuarelas y pasteles que evocan los paisajes y las luces del Mediterráneo.

Compuesta por 79 obras creadas desde 1977 hasta la actualidad, invita a sumergirse en escenas que transmiten la belleza y la armonía de la naturaleza, captando la luz instantánea del mar y de los paisajes del sur de Europa y del norte de África. Las piezas reflejan ciudades, rincones y momentos vividos por la artista en lugares como Sicilia, Malta, Túnez, Italia, Grecia o Marruecos, así como visiones íntimas de Palma, Barcelona, Valencia o Madrid.

La exposición ha sido producida con la colaboración de la Cátedra Antoni Miró de Arte Contemporáneo de la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Alcoy y el Ayuntamiento de Xàtiva, con la coordinación del Museo de Bellas Artes.