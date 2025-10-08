Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuentacuentos para escolares este miércoles en la Alameda de Xàtiva. LP

Xàtiva celebra el Correllengua y la entrega de premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d'Octubre

Vecindario y visitantes podrán disfrutar hasta el 8 de diciembre de 'La veu a la mà', la exposición pictórica de Maria del Mar Bonet

R. X.

Xàtiva

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:54

Comenta

Xàtiva ha iniciado este martes los actos con motivo del Día de la Comunitat Valenciana con la celebración del Correllengua 2025 y la entrega de los XXXV Premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d'Octubre, una cita que tiene como objetivo promover el uso del valenciano y la cultura popular entre el alumnado de los centros educativos y celebrar la fiesta del pueblo valenciano.

La jornada ha comenzado con los pasacalles de tabalets y dolçaines por la ciudad para recoger al alumnado y conducirlo hasta la Albereda Jaume I, donde ha tenido lugar el acto central. Uno de los recorridos ha pasado por los colegios Jacinto Castañeda, Martínez

Bellver, Taquígrafo Martí y Dominicas, mientras que el otro ha salido de los centros La Inmaculada, Attilio Bruschetti y Gozalbes Vera.

Posteriormente, en la Alameda Jaume I, se ha celebrado la entrega de los XXXV Premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d'Octubre con la presencia de las autoridades municipales. Cada alumno y alumna premiada ha recibido un lote de libros, una camiseta de la campaña

'Llig en valencià' y un diploma conmemorativo como reconocimiento a su creatividad y amor por la lengua. Al finalizar la entrega, el alumnado ha disfrutado del espectáculo «La maleta viatgera», a cargo del cuentacuentos El Gran Jordiet, una propuesta llena de historias del mundo y de libros maravillosos que invita a viajar de lo local a lo universal, haciendo mundo y haciendo humanidad.

La exposición de María del Mar Bonet puede verse hasta el 8 de diciembre. Ayto. Xàtiva

Por otra parte, vecinos y visitantes que acudan a Xàtiva este puente podrán disfrutar de la muestra pictórica de la artista mallorquina María del Mar Bonet, que permanecerá en el Museo de Bellas Artes de Xàtiva hasta el 8 de diciembre. Bajo el título 'La veu a la mà', la muestra es un recorrido visual por más de cuarenta años de trayectoria creativa con acuarelas y pasteles que evocan los paisajes y las luces del Mediterráneo.

Compuesta por 79 obras creadas desde 1977 hasta la actualidad, invita a sumergirse en escenas que transmiten la belleza y la armonía de la naturaleza, captando la luz instantánea del mar y de los paisajes del sur de Europa y del norte de África. Las piezas reflejan ciudades, rincones y momentos vividos por la artista en lugares como Sicilia, Malta, Túnez, Italia, Grecia o Marruecos, así como visiones íntimas de Palma, Barcelona, Valencia o Madrid.

La exposición ha sido producida con la colaboración de la Cátedra Antoni Miró de Arte Contemporáneo de la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Alcoy y el Ayuntamiento de Xàtiva, con la coordinación del Museo de Bellas Artes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  5. 5 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  6. 6 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  7. 7 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  8. 8 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación
  9. 9 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  10. 10

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Xàtiva celebra el Correllengua y la entrega de premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d'Octubre

Xàtiva celebra el Correllengua y la entrega de premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d&#039;Octubre