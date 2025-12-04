Xàtiva activa un dispositivo policial especial con motivo de las fiestas navideñas El plan incluye 815 operativos, controles reforzados de alcohol y drogas y presencia policial en zonas de gran afluencia

R. X. Xàtiva Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:44

El Ayuntamiento de Xàtiva ha activado un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de las próximas fiestas navideñas, con el objetivo de garantizar la convivencia, la movilidad y la seguridad ciudadana en unas fechas que concentran una elevada afluencia de vecinos y visitantes.

El plan, coordinado por la Concejalía de Seguridad junto con la Policía Local de Xàtiva, contempla un total de 815 operativos policiales, distribuidos en tres turnos diarios, que se prolongarán durante todo el período comprendido entre mediados de diciembre y la festividad de Reyes.

Durante estos días, la Policía Local intensificará la presencia en áreas comerciales y de gran afluencia de público, zonas de ocio y hostelería, eventos especiales del programa de Navidad y Reyes, accesos y alrededores del Belén Monumental y otros puntos de interés turístico.

Además, se activarán dispositivos específicos de regulación del tráfico, especialmente en horas punta y fines de semana, con el fin de facilitar la movilidad y minimizar retenciones. El dispositivo municipal se verá reforzado con la presencia de tres patrullas del Cuerpo Nacional de Policía, que intervendrán en días puntuales de máxima afluencia, de manera coordinada con la Policía Local.

Asimismo, el CNP colaborará en los controles preventivos de alcoholemia y drogas, que se intensificarán durante el periodo festivo tanto en vías principales como en puntos estratégicos de acceso a la ciudad.

La concejala Xelo Angulo ha subrayado que el dispositivo pretende «garantizar unas fiestas navideñas seguras, ordenadas y tranquilas, velando por la seguridad de todas las personas que participan en las actividades programadas». La concejala ha agradecido el trabajo y la implicación de todos los cuerpos policiales y servicios municipales implicados en el dispositivo.

Ampliar Un operario limpia la escalinata de la Alameda. LP Plan de limpieza viaria intensiva El Ayuntamiento de Xàtiva va a llevar a cabo un plan de limpieza intensiva en las calles de la ciudad con el objetivo de aplicar tratamientos específicos más allá de la limpieza ordinaria. La concejala del área, Maria Beltrán, ha señalado que esta iniciativa «responde al compromiso del Consistorio con la mejora continua del espacio público, con una campaña que se ejecutará en todas las calles de Xàtiva sin excepción». Beltrán ha añadido que estas intervenciones en profundidad «permiten complementar la higiene ordinaria y ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de cada barrio, manteniendo la ciudad en condiciones óptimas». Las jornadas se llevarán a cabo de 6 a 12:30 horas y se dividirán en dos fases. La primera se realizará del 9 al 20 de diciembre, mientras que la segunda fase comenzará el 7 de enero en las pedanías de Xàtiva y continuará hasta llegar a todas las calles. La colaboración vecinal es fundamental y, por ello, se solicita dejar libres de vehículos las zonas donde se vaya a actuar, para que los trabajos puedan realizarse con eficacia.