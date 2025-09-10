Xàtiva acoge el I Trofeo de Orientación que se desarrollará en el centro histórico El Club de Atletismo impulsa la actividad, patrocinada por la Mancomunitat la Costera-Canal, en la que se prevé la participación de más de 350 personas

R. X. Xàtiva Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:30 Comenta Compartir

Xativa acogerá el I Trofeo de Orientación que se llevará a cabo el 18 de octubre organizado por el Club de Atletismo, sección Orientación, de Xàtiva y que cuenta con el patrocinio de la por la Mancomunitat de La Costera-Canal, donde ha tenido lugar la presentación del evento deportivo, en el que se espera la participación de más de 350 personas.

Un evento, que cuenta con la particularidad que se celebra en pleno centro histórico de Xàtiva, cuando normalmente las competiciones de orientación suelen desarrollarse en la montaña. Se trata de una prueba individual, en la que cada uno de los participantes cuenta con un mapa y el objetivo principal que perseguirán los participantes es el de «encontrar unas balizas numeradas de la 1 a la 15 el menor tiempo posible.

Según ha explicado Edu Sanchis, miembro de la sección de Orientación del Club, en esta prueba hay categorías para niños de 10 años y para mayores de 70, en el caso de los deportistas que estén federados. En el caso de los que no estén federados, señala, «pueden participar familias enteras e incluso hacer la prueba caminando, a su ritmo».

Para el presidente de la Mancomunitat José Luis Gijón, la celebración de esta prueba forma parte «de la apuesta decidida de la institución por el deporte» y asegura que «es un orgullo para la institución poder promocionar una prueba tan relevante, y apostar por una disciplina que es menos frecuente en nuestra tierra, pero que goza de un protagonismo notable en otros países europeos».

Según Gijón, «la Mancomunitat debe ir de la mano con los clubes locales, como la sección de orientación del Club Atletisme Xàtiva y con la Federación de Deporte de Orientación de la Comunitat Valenciana», y estar abierta a nuevos proyectos.

Por otro lado, Vicent Lluch, concejal de Deportes de Xàtiva, ha destacado la importancia estratégica que tiene «una prueba como esta para la ciudad de Xàtiva», una ciudad que, si bien es referente gracias a su Club d de Atletismo, también se posiciona ahora como referente en la disciplina de la orientación y el sprint, «que permiten acercar a nuevas personas al mundo del atletismo, gracias a que están abiertas a todas las edades y tienen un poder enorme para congregar a pequeños y grandes».