La vendimia se adapta a los nuevos tiempos en la Comunitat

Este jueves ha arrancado la campaña de vendimia en Terres dels Alforins, la conocida como Toscana valenciana, entre las comarcas de la Costera, la Vall ... d'Albaida y la alicantina del Alto Vinalopó. Una denominación ha sabido mantenerse en los tiempos difíciles para el sector, gracias al dicho «renovarse o morir». Incorporación de nuevas variedades, reconversión de viñedos y, sobre todo, cambiar vendimiadores por máquinas.

Referente en la comarca es la Cooperativa La Viña, ubicada en La Font de la Figuera, que aglutina a productores de las tres comarcas, con una superficie de 2.500 hectáreas de viñedos. La campaña, que durará hasta finales del mes de septiembre, comienza con la uva blanca, que es la más temprana, y la variedad chardonnay.

Ximo Mora es uno de los primeros viticultores en iniciar la vendimia. «Este año hemos empezado un poco más tarde, porque en la campaña pasada comenzamos el 1 de agosto», puntualiza. Su finca, Casas Ferrer, está en el término de Fontanars dels Alforins, y es uno de los «nuevos» viticultores. Hace dos años apostó por el sector y su finca es de viñedos nuevos y, por tanto, le está siendo más fácil seguir adelante.

También defiende la labor de la Cooperativa. «Si no estuviéramos en esta cooperativa no podríamos seguir adelante, porque es verdad que trabaja mucho, trabaja bien y defiende bien a los viticultores», asegura Ximo.

Un viticultor que este año se siente optimista, tras dos campañas en las que casi se arrepiente de haber invertido en el campo debido a la poca producción por la escasez de lluvia. «Este año la uva está bonita, está sana», señala y asegura que este primer día siempre es de alegría. «Luego, veremos cómo acaba» y apunta que no será hasta finales del mes de septiembre o principios de noviembre cuando termine de recolectar la uva tinta.

Arriba, las primeras uvas que han llegado a la Cooperatia La Víña. Abajo, el presidente de la bodega, José Fita y a la derecha, detalle de un racimo de Chardonny. Iván Arlandis

Su finca está totalmente mecanizada porque es difícil conseguir vendimiadores. «No hoy. Ya cuesta encontrar gente para la poda y el resto de labores, para la vendimia que tiene que ser en pocos días, sería casi imposible conseguir a gente para vendimiar», asegura.

La mecanización en el sector es cada vez mayor. Son ya pocas las fincas en las que aún se coge a mano, por el motivo principal de la falta de trabajadores dispuestos. Así, que en los viñedos, como el de Ca El Petit, en el término de Moixent, ya no se ve a gente cortando los racimos de uvas. En su lugar, una máquina vendimiadora realiza con facilidad y en pocas horas el trabajo de toda una jornada, lo que también supone más rentabilidad para el viticultor.

Reconversión de viñedos

Agustín Revert es el capataz de la finca, un total de 40 hectáreas de viñedo. La mayor parte de ellas también han sido reconvertidas para que pueda entrar la maquinaria. «En esta finca, se necesitarían unas ocho personas y si hace mucho calor a lo mejor se realizarían en varias jornadas. Con la máquina lo hace en una mañana». Aunque insiste en que el problema está en que la gente no quiere trabajar en el campo. «No se encuentra siquiera ni personas para conducir la vendimiadora», asegura, un vehículo totalmente confortable porque incluso lleva aire acondicionado.

Las primeras pruebas de las uvas que se están llevando a la Cooperativa La Viña están siendo magníficas. Con 11 grados de azúcar, que es la proporción óptima y además una cosecha en cantidad, que sin ser la mejor, sí que será la de un año normal. «La diferencia con los dos años anteriores es muy grande porque las viñas estaban en un estrés extremo», asegura Revert.

También la alegría se nota en la cooperativa. El personal espera expectante la llegada del primer tractor con uva. Primero el peso y la extracción de muestra y luego a la cuba de depósito, para pasar directamente por la tolva que muele la uva.

Estos primeros días, según explica el presidente de la Cooperativa, José Fita, aún es fácil la organización porque son pocos los viticultores que están recolectando. «Cuando estamos en plena campaña, el patio se suele llenar de tractores y ya tenemos que aplicar las normas», porque al día no se pueden entrar más de 500.000 kilos.

Unas normas que consisten en tener que comunicar a la Cooperativa dos o tres días antes, que llevarán la uva. Eso además, depende de si la máquina vendimiadora está disponible, porque sólo hay unas cuatro o cinco de la que se sirven todos los viticultores (una puede llegar a costar 350.000 euros).

Con un invierno y una primavera generosos en lluvias, este año se llegará al 70% de una cosecha normal. «Estimamos que a la cooperativa entrarán entre 9 y 10 millones de kilos, cuando lo normal son unos 12», señala el presidente, quien sin embargo, asegura que la calidad será excelente.

Apuesta por nuevos vinos

Esta Cooperativa, que viene apostando por la modernización y la innovación y la comercialización y valorización de sus vinos con hasta 17 referencias y sus marcas destacadas como Venta del Puerto y Juan de Juanes en sus diferentes variedades.

Han sabido hacerse un hueco en el mercado y en el sector hostelero como en el de la alimentación y aunque directamente no les afecta los aranceles de Trump, porque su mercado es otro, sí que indirectamente pueden sufrir las consecuencias: «Los que vendían a Estados Unidos tendrán que buscar otros mercados, que pueden ser los nuestros», apunta Fita.

Pero eso no les detiene en seguir avanzando y adaptándose a los nuevos tiempos. Por eso, su nueva apuesta es un vino cero alcohol. «En las ferias en las que participamos estamos viendo que está siendo cada vez más tendencia y hemos conseguido elaborar unos muy bien conseguidos. De hecho, en la última asamblea los dimos a degustar a los socios sin decir que eran sin alcohol y no lo notaron», y subraya el trabajo realizado por los enólogos de la cooperativa.

De hecho, mandaron muestras a algunos establecimientos que ya le han hecho pedidos y van a comenzar a embotellar, abriendo así nuevos techos de mercados de cara al futuro.