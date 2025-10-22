Una veintena de proyectos de la Costera y la Vall d'Albaida se benefician de las ayudas Leader con un montante de más de un millón de euros Las subvenciones se enmarcan en el Plan estratégico de la PAC y se destinan a inversiones en la mejora de negocios, empresas agroalimentarias y servicios básicos locales

Una de las actividades de Som Rurals, en una imagen de archivo.

Un total de 22 proyectos de las comarcas de la Costera y la Vall d'Albaida y la Safor se han beneficiado de las ayudas Leader, dentro del Plan estratégico de la PAC para el desarrollo local participativo que gestiona el Grupo de Acción Local Som Rurals, la asociación que trabaja en estas tres comarcas que trabaja en el fomento del empleo, la diversificación económica y el desarrollo sostenible.

En total se presentaron 44 solicitudes para las distintas modalidades: proyectos productivos, relacionados con nuevas actividades o para el crecimiento o ampliación de empresas; los no productivos, para la creación o mejora de servicios e infraestructuras públicas y el ticket rural, para proyectos en municipios en riesgo de despoblamiento. De ellos, 22 han sido los aprobados: 17 productivos, 3 de ticket rural y 2 no productivos.

Por comarcas, en la Costera se han concedido ayudas a 3 proyectos (2 productivo y 1 no productivo); 15 en la Vall d'Albaida (13 proyectos productivos y 2 ticket rural) y en la Saor 4 proyectos (2 productivos, 1 tiquet rural y 1 no productivo). Por falta de fondos se han quedado sin ayuda 9 proyectos.

Los proyectos presentados se distribuyen por los siguientes municipios: La Font de la Figuera, Barxeta, Fontanars dels Alforins, Bocairent, Guadasequies, Beniatjar, Bélgida, Otos, Ràfol de Salem, Salem, Montitxelvo, Quatretonda, Benicolet, Llutxent, Llocnou de Sant Jeroni, Potries, Rafelcofer, Alquería de la Condesa y Simat de la Valldigna.

Las solicitudes privadas corresponden creación de empresas para actividad no agrícola en zona rural (2); creación de microempresas no agrarias (4); mejora en empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales(12); creación de empresas o inversiones en empresas dedicadas a la industria agroalimentaria, para la transformación o comercialización de productos agrícolas (9).

Los 20 proyectos productivos subvencionados suponen una inversión total de casi 1.800.000 y más de 950.000 euros de subvención. También se han subvencionado 2 proyectos no productivos por importe de casi 250.000 euros de inversión con ayuda de 200.000 euros.

Los 9 proyectos que han quedado sin subvención por falta de dotación presupuestaria suman una inversión de más de 800.000 euros de inversión y 600.000 euros de ayuda solicitada y pueden volver a presentarse al siguiente período de concesión.

Al respecto, cabe recordar que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2026 y el siguiente plazo para presentación finaliza el 30 de noviembre de 2025.

El importe de las ayudas es del 65% de la inversión subvencionable, con una subvención máxima de 100.000 euros. En el apartado de 'Ticket rural', en municipios en riesgo de despoblamiento la subvención es de hasta 19.000 euros por beneficiario y el resto de municipios, hasta 17.000 euros de subvención.