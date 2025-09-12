La Vall d'Albaida recibe 345.000 euros más de la Diputación para proyectos en cuatro municipios En la Costera se han aprobado proyectos en Montesa y Cerdà y en la Canal de Narrés, en Chella

La Diputación de Valencia ha dado luz verde a cinco nuevos proyectos en la Vall d'Albaida, dentro del Pla Obert. Concretamente de los municipios de Otos, Bellús, Montitxelvo y Llutxent, con una inversión global de 345.000 euros. Con estas actuaciones son ya 84 las iniciativas en marcha o ejecutadas en la comarca, por valor de 9,5 millones de euros.

Uno de los proyectos destacados es la consolidación del puente de L'Arca de Montitxelvo, con una aportación provincial de 122.000 euros. Un importe similar, 124.000 euros, es lo que ha destinado Llutxent a la ampliación de los vestuarios y aseos en el campo de fútbol municipal. Otos, por su parte, ha presentado dos propuestas de mejora del alumbrado público, con una inversión global de 82.000 euros para acondicionar la iluminación en la avenida Benicadell, la plaza del Llaurador y los viales Freginal, Maulets y Darrere del forn. Además, Bellús renovará la pista de pádel con 17.000 euros.

En la comarca de la Canal de Navarrés, Chella adquirirá mobiliario para la rehabilitación del edificio que acogerá el nuevo ayuntamiento (14.500 euros). Mientras que en la Costera, Montesa instalará dispositivos de videovigilancia para proteger el patrimonio local; y Cerdà dispondrá de nuevos dispositivos tecnológicos para el Ayuntamiento.