Sede de la Mancomunitat de Municipios de la Vall d'Albaida. B.G.

La Vall d'Albaida impulsa un curso de valenciano sobre el lenguaje administrativo

La Mancomunitat impulsa esta formación gratuita de 25 horas para que el personal de las administraciones públicas pueda dirigirse a la gente con un valenciano correcto y cercano

R. X.

Ontinyent

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:48

La Mancomunitat de la Vall d'Albaida, con el apoyo de la Diputación de Valencia, pone en marcha un curso de lenguaje administrativo en valenciano dirigido al personal de entidades públicas de los municipios de la comarca. La iniciativa, que se llevará a cabo de forma telemática y con una duración de 25 horas, empezará el viernes 19 de septiembre y será completamente gratuita para el personal adscrito a entidades locales.

El objetivo de este curso es proporcionar herramientas y conocimientos para que el personal municipal y comarcal pueda utilizar el valenciano con corrección en los trámites, comunicados y documentos oficiales, mientras que asegura una comunicación clara y accesible con la ciudadanía.

La responsable del Área de Cultura de la Mancomunidad, Carolina Mengual, destaca que «conocer los términos administrativos en valenciano es fundamental para poder trasladarlos a un lenguaje llano y comprensible para la ciudadanía» y apunta que el objetivo es doble: reforzar la comunicación interna entre las administraciones municipales y comarcales y mejorar la forma de dirigirse a la gente, con un valenciano correcto y cercano».

Las personas interesadas pueden formalizar ya su inscripción, «en una propuesta formativa que refuerza el interés de la Mancomunitat con la normalización y la calidad del uso del valenciano en la administración pública».

