La Vall d'Albaida consolida el Club de Producto de Cicloturismo «Roda la Vall» con la elección de la junta directiva provisional La cuarta reunión del Grupo de Mejora Turismo Comarcal SICTED reúne al sector para revisar estatutos y concretar nuevas experiencias

R. X. Ontinyent Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:47

La Mancomunitat de la Vall d'Albaida ha celebrado la cuarta reunión del Grupo de Mejora de Turismo Comarcal SICTED y una jornada de trabajo del Club de Producto de Cicloturismo «Roda la Vall». El encuentro ha permitido avanzar en la estructura del Club, revisar sus estatutos y elegir una junta directiva provisional que guía los próximos pasos.

Con un enfoque práctico y participativo, la sesión ha combinado calidad turística SICTED y creación de producto. Se han repasado los aspectos clave del Club, se ha realizado una revisión preliminar de los estatutos, se ha impartido una píldora formativa sobre diseño de experiencias cicloturísticas y se ha desarrollado un taller colaborativo para consensuar fichas experiencias que se incorporarán al plan de acción.

En este marco, Natàlia Quilis, técnica de Turismo de la Mancomunitat, ha subrayado el hecho de que «sea ​​el propio sector quien diseñe y priorice las experiencias es una garantía de enfoque práctico. Este Club nace para sumar, profesionalizar y abrir nuevas oportunidades en el tejido empresarial de la Vall d'Albaida«.

Quilis ha añadido que «Roda la Vall es un proyecto de cooperación real entre empresas y administración. Nos ayuda a ordenar la oferta cicloturista, crear experiencias de calidad y proyectar la comarca como destino responsable y atractivo durante todo el año».

Directiva

Durante la jornada se ha aprobado la constitución de una junta directiva provisional para coordinar el arranque del Club y preparar la asamblea constitutiva. Está formada por: Claudio Benavent Montoliu (Finca La Garrofera), presidente; vicepresidente, Santiago Esteve Calabuig (ABBI Suites Casa Rural); secretaria, Lorena Boluda Úbeda (Cooperativa Comarcal La Vall d'Albaida) y como vocales: Ana Linares Domínguez (Tourist Info Bocairent), Daniel Belda Albero (Enohotel Daniel Belda), Juan Maestro Colomer (Cámping Mariola), Antonio Pérez García (AHVAL) y Josep Puerto Molina (Diania Experiencias).

Tras la elección, el presidente de la entidad supramunicipal, Ismael Sanvíctor Vidal, ha destacado la ilusión con la que se asume este proyecto. «Nuestras prioridades son abrir el Club a todas las empresas vinculadas al cicloturismo, consensuar unos estatutos sencillos y útiles, y activar cuanto antes experiencias piloto que generan un impacto real en el territorio».

La junta provisional impulsa la redacción definitiva de los estatutos, la convocatoria de la asamblea constitutiva y el calendario de dinamización y formación del Club. Las fichas de experiencias trabajadas en el taller pasan a la planificación operativa para su posterior promoción y comercialización conjunta.