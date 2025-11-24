El Valencia BC gana el V Torneo Nacional Cadete Femenino de Baloncesto de Genovés

R. X. El Genovés Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:39 Comenta Compartir

Gran campeonato el disputado este fin de semana en el Pabellón Pabellón Municipal Paco Cabanes El Genovés que disputaron Valencia BC, Juventut, Estudiantes y el club local y que se llevó el Valencia en la final disputada contra el Estudiantes.

Más allá de los resultados, cabe destacar que el torneo se disputó bajo el paraguas de la igualdad. Un torneo con un claro mensaje reivindicativo que pretende mostrar un espacio deportivo a través del baloncesto a todas aquellas niñas que quieren hacer deporte para completar su vertiente educativa.

Pero, un torneo en el que también ha estado presente la parte competitiva y lo demuestran todos los partidos que han enfrentado al Valencia BC, Juventud y Estudiantes. Ha sido un torneo en el que el Valencia ha conseguido el título después de ganar todos los partidos. Y lo ha hecho en la final ante un Estudiantes que ha sido un digno rival junto al Juventut.

Una final con mucho ritmo y en la que las valencianas y las madrileñas han ido alternando el marcador, lo que demuestra la igualdad de una final muy exigente. Un título que cualquiera de los dos equipos hubieran podido llevarse debido al nivel de baloncesto.

Por su parte, la jugadora del Valencia BC Amélia Alonso se llevó el trofeo a la mejor jugadora del campeonato, por segundo año consecutivo, y que se suma a Aina Ferri, Aina Caracol y Ada Toribio en la lista de jugadoras MVP del Genovés.

«El baloncesto es un instrumento de educación en valores, un espacio de convivencia que hace que las jugadoras obtengan experiencias que las hacen mejores personas» comentan desde el club.

Cabe destacar el papel más que digno realizado por el C.B. Genovés pese a las diferencias existentes. «Ver a las jugadoras paseando su sonrisa por la pista durante los tres días fue nuestro éxito. Gracias por compartir este fin de semana y hacer emerger emociones que nos ha hecho crecer a por todas. Aprendemos a su lado», fueron las palabras de la capitana Mar Carrillo al finalizar el Torneo.

La dirección del Club, al terminar el torneo, manifestaba que «estos tres días han de suponer un impulso extra para continuar en la labor que llevamos desde hace muchos años, debemos ser un club que luche por la igualdad. Somos un club que quiere hablar en femenino. Somos conscientes de la poderosa herramienta de transformación de la sociedad que tengamos en pro de la igualdad, debemos defender las diferencias sin que éstas se conviertan en desigualdades. El baloncesto debe ser el motor y en este torneo hemos querido transmitirlo».