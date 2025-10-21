Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Paso sobre el río Magro. LP
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Turís, su zona rural ya nunca volverá a ser la de antes

La localidad registró la mayor cantidad de precipitaciones que destrozaron cauces, campos y caminos que todavía no han sido reparados

A. Talavera

Alzira

Martes, 21 de octubre 2025, 01:13

Comenta

El día de la dana, Turís fue la localidad que registró el récord de lluvia, 771 litros por metro cuadrado que se concentraron en tan ... sólo unas horas llegando a recoger más de 184 litros en tan sólo una hora. Unas cifras históricas que provocaron que los dos ríos que pasan por esta localidad, el Magro y el Buñol que ya venían cargados por las precipitaciones aguas arriba, bajaran aún más desbocados causando estragos en otros municipios.

