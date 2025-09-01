El CD Turís despide a una de sus leyendas El club homenajea a Iván Navarro tras 26 años como jugador en todas sus categorías

Lunes, 1 de septiembre 2025

El Club Deportivo Turís puso a prueba los sentimientos de Iván Navarro Martínez con el homenaje preparado para celebrar por todo lo alto su retirada tras 26 años de servicio al club de sus amores.

Con la emoción bien palpable en su mirada, Iván recibió emotivas palabras de sus amigos, así como la entrega de pergaminos conmemorativos tanto por parte del Ayuntamiento de Turís, a través de su alcalde, Francisco Ricau, como por parte del club a través de su directiva.

También participaron los dos últimos presidentes, Heliodoro Martínez y Vicente Vanaclocha, y varios entrenadores y jugadores y exjugadores que han compartido temporadas con Iván.

Amistades y familia completaron esta especial convocatoria, que vivió otro momento cumbre durante el partido que se disputó posteriormente contra l'Alcúdia.

Justo en el minuto 20 se pidió el cambio de Iván y el mítico 5, el gran capitán, historia indiscutible del club y del fútbol turisano, abandonaba el campo visiblemente emocionado entre sonoros aplausos y el público en pie.

Ivan Navarro Martínez ha pasado por todas las categorías inferiores del club y ha jugado la friolera de 26 años en el primer equipo con el dorsal 5 alternando los puestos de mediocentro y central.

Sin duda, durante su carrera han habido momentos complicados, pero lo que queda para el recuerdo son los dos ascensos a primera regional en las temporadas 2000/2001 y 2004/2005.

Imborrable es el campeonato de liga de segunda regional conseguido en la temporada 2014/2015. Y, el gran colofón, el ascenso a primera federación (antigua preferente) en 2022/2023, en la cual todavía se mantienen.

El conocido como «el tio Ferro» le hizo debutar en el primer equipo, y han seguido siendo sus entrenadores Miguel Ruiz, Boro Añón, Vicente Navarro, Emilio Sánchez, Miguel Guzmán y Juan Sánchez.

Temas

Turís