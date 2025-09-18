Turís conmemora el 75 aniversario de la coronación de su patrona El arzobispo de Valencia preside la misa en la que participó una amplia representación de la localidad

La imagen de la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos en la entrada del templo.

Redacción Alzira Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:59 Comenta Compartir

Turís celebró este miércoles la conmemoración del 75 aniversario de la coronación de su patrona, la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos. El templo parroquial de la Natividad de Nuestra Señora acogió a partir de las 20.00 horas, completamente abarrotado, la misa solemne presidida por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent.

La celebración estuvo cantada por la coral Vicent Ribes y en ella participaron las clavariesas de este año junto a elets, camarereras, portadors, asociaciones locales y representantes de las comisiones falleras. También el alcalde, la juez de paz y la corporación municipal participaron del evento que estuvo cargado de sentimiento y devoción.

Enrique Benavent animó a la comunidad a «dejarse tocar el corazón por la devoción a la Mare de Déu, y así fortalecer la Fe que se ha heredado de generación en generación».

Una vez finalizada la Eucaristía la imagen de la patrona fue recibida en las puertas del templo parroquial entre aplausos, salvas y fuegos artificiales. Y a hombros de los «portadors», y acompañada por todos los fieles, la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos regresó a su ermita.

Continuando con los actos de celebración de este año tan especial, la patrona realizará una segunda salida extraordinaria (la primera fue para la ofrenda fallera) para visitar el cementerio el 2 de noviembre.

Temas

Turís