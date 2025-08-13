Tres personas atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Xàtiva Dos de ellos, un joven de 18 años y una mujer de 47, han tenido que ser trasladados al hospital

B. González Xàtiva Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:51

Tres personas han resultado heridas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Xàtiva. El fuego se ha iniciado poco antes de las cuatro de la tarde de este miércoles en una habitación de la vivienda, en la calle Rinconada de la ciudad.

Hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de Alzira y Xàtiva y jefe del parque de Alzira que han podido extinguir el fuego a las 16.29 horas.

En la vivienda se encontraban tres personas que han tenido que ser atendidas por inhalación de humo por el equipo médico las unidades del SAMU y de Servicio Vital Básico (SVB) que han acudido.

El hombre, de 65 años de edad, ha sido dado de alta in situ, mientras que las otras dos personas, un joven de 18 años y una mujer de 47, han sido trasladadas al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.