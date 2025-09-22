«En tres minutos nos quedamos sin mercancía»

Estado en el que quedó una de las carpas de la Feria de la Artesanía de Canals tras la tormenta.

Las tormentas registradas este domingo por la tarde en la Costera y parte de la Vall d'Albaida, acompañadas por granizo y fuertes rachas de viento, provocaron numerosos desperfectos, especialmente por la caída de árboles y daños como en Xàtiva, Moixent o Vallada, donde también la acumulación de granizo en tan poco tiempo provocó la obstrucción del alcantarillado y, como consecuencia, la entrada en bajos de viviendas y garajes.

En Canals, que en plenas fiestas de septiembre, fue la lluvia, pero sobre todo el fuerte viento, con rachas de más de 80 kilómetros la hora, el que arruinó en tres minutos la Feria de la Artesanía que hasta la noche del domingo y durante todo el fin de semana se estaba celebrando en la Avenida Ferris.

Las carpas de los artesanos participantes fueron arrasadas en pocos minutos. «Fue algo totalmente inesperado. Sobre las cinco de la tarde comenzaron a caer algunas gotas, pero nada importante. Sin embargo, dos minutos más tarde, apareció una especie de tornado que arrasó con las carpas. Todo empezó a valor, sillas, mesas… y perdimos toda la mercancía». Así lo cuenta Marcela Malendreras Facelli, una de las artesanas participantes.

Todos sus productos quedaron destrozados. Su empresa, Mundo Mágico, con sede en el mismo Canals, era la primera vez que participaba en la feria. Se dedica a figuras impresas en 3 D y pintadas a mano, así como a la fabricación de juguetes articulados.

Arriba, muro que cayó en Moixent por el granizo y el viento. Abajo, izquierda, el puesto de Marcela durante la Feria de Canals,; a la derecha, estado en que quedó tras la lluvia. LP

Las carpas que habían en la zona en la que ella estaba, unas seis, también quedado destrozadas. «Enfrente de nosotros había un puesto de chuches, que además llevaba maquinaria para cocinar garrapiñadas y todo fue arrastrado por el viento y destrozado», asegura.

En su caso, valora las pérdidas en unos 7.000 euros. «Ya he dado parte al seguro, lo había hecho para todo el año y esta era mi primera Feria. Espero que lo cubran porque siempre sacan alguna claúsula para no hacerse cargo. El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con el organizador y esperamos también su respuesta», asegura.

Ahora está tratando de recuperar material para la próxima feria que el Ayuntamiento organiza en el mes de octubre. «Los juguetes lleva menos tiempo hacerlos, pero las impresiones 3D no tanto», asegura y lamenta que la feria de septiembre haya terminado de esta forma porque la acogida de sus productos había sido muy buena. «A mí me fue muy bien porque ofrecemos un producto que no hay por la zona y hemos tenido mucha aceptación, pero todo terminó a las 5 de la tarde», lamenta.

Ampliar Varios vehículos afectados en una calle de Xàtiva por la caída de un árbol. B.G.

En Xàtiva, también fue el viento el principal causante de los desperfectos por la caída de árboles sobre vehículos estacionados. En Vallada y Moixent, además de las caídas de árboles, los reventones húmedos llenaron las calles de granizo y en el caso de Moixent, se produjeron desprendimientos en un puente y en algún muro. También dejó sin luz al centro del municipio.

Los municipios han continuado con los trabajos de limpieza y retirada de árboles y elementos caídos y valorando los daños. Afortunadamente no hay que reseñar ningún daño personal y son los cultivos, especialmente el olivar, los mayores damnificados.