Urgente Un tren arrolla a una persona cerca de la estación de Carcaixent
Estación de Carcaixent. A. T.

Un tren arrolla a una persona en la estación de Carcaixent

La circulación ferroviaria se ha interrumpido entre la Pobla Llarga y Alzira y se ha establecido transporte alternativo por carretera

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:48

Un tren ha arrollado esta mañana a una persona cerca de la estación de Carcaixent. Los hechos se han producido sobre las diez y cuarto de la mañana y se investiga qué ha ocurrido. En ese momento, la estación estaba llena de gente y algunos testigos han señalado que han visto saltar a un chico con una mochila cuando el tren se acercaba. Los agentes de la Guardia Civil tratan ahora de identificar a la víctima.

Hasta la estación de Carcaixent se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil, de la Policía Local y un SAMU. Las instalaciones de la estación han sido cerradas mientras se lleva a cabo la investigación y el tráfico ferroviario cortado.

Durante la mañana se han producido retrasos en los trenes de Cercanías pero finalmente Renfe ha informado que se cortaba el tramo entre la Pobla Llarga y Alzira ya que se está trabajando en las vías y que se establecía transporte alternativo por carretera para los pasajeros entre estas estaciones.

