Más de una treintena de actuaciones conforman la programación de la 40ª edición de la Mostra Internacional de Titelles El evento, que se celebra del 6 al 9 de noviembre, recorrerá teatros, auditorios, escuelas, plazas y calles de 22 municipios

Viernes, 12 de septiembre 2025

El Museu Internacional de Titelles de Albaida (MITA) acogió el acto de presentación de la 40ª edición de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida (MIT), que este año se celebrará del 6 al 9 de noviembre de 2025 y que llevará más de una treintena de espectáculos a pueblos grandes y pequeños de la comarca.

La directora artística, Marisol Limiñana, reivindicó la Mostra como una «máquina cultural que no se detiene», construida entre muchas manos y que ha sabido hacer de la cultura un derecho accesible para todos los pueblos. Este concepto se ve reforzado por la imagen gráfica propuesta por Álvaro Sanchis, el diseñador oficial de la MIT.

El alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, dio la bienvenida y afirmó que «Albaida es la casa de los títeres», anunciando que próximamente los títeres de Los Lunnis también pasarán a formar parte del Museu Internacional de Titelles.

Josep Policarpo, uno de los precursores y creadores de la MIT, recordó los orígenes del festival en 1985 y destacó que «aquel proyecto que iniciaron con tanto entusiasmo en su juventud, ha hecho un largo recorrido gracias a la implicación de los pueblos, las instituciones, artistas y público».

La 40ª MIT presenta un cartel variado con compañías de prestigio procedentes de Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Francia, Italia, Islas Baleares y de todo el territorio valenciano. Los espectáculos se podrán ver en municipios como Ontinyent, Albaida, Bocairent, Montaverner, Benigànim, la Pobla del Duc, l'Olleria, el Ràfol de Salem, Aielo de Malferit, Agullent, Atzeneta d'Albaida, Montitxelvo, Quatretonda, Beniatjar, Llutxent, Bèlgida, Alfarrasí, Otos, El Palomar, Salem, Castelló de Rugat y Fontanars dels Alforins.

El público disfrutará de propuestas para todas las edades, desde títeres clásicos hasta nuevos lenguajes escénicos, donde descubriremos espectáculos como 'An-ki' de la compañía Ortiga de Cataluña, con un formato reducido para un público de poco más de 20 personas (mayores de 8 años), que realizará varios pases durante 3 días, para los cuales habrá que reservar entrada.

Otros espectáculos a destacar son 'Poi' de la compañía balear d'Es Tro, que fusiona las artes del circo con el popular juego de la peonza y las raíces de la cultura mediterránea; o también 'Saeta', un espectáculo para público adulto que se hará en Ontinyent, de la compañía Javier Aranda de Aragón, que se ha llevado tres premios Drac d'Or en la Fira de Titelles de Lleida este 2025. 'Petites histoires sans paroles', de la compañía francesa L'Alinéa y 'Penjant d'un fil', de la compañía Di Filippo Marionette, de Italia, aportarán el toque internacional a la Mostra.