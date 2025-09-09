Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juan Miguel observa los desperfectos que produjo la dana en Montroi. JL. Bort
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Las trabas burocráticas frenan la reconstrucción en Montroy

Montroy todavía tiene pendiente la reparación de daños en instalaciones como la escoleta o el cementerio

A. Talavera

Montroy

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:33

Montroy fue uno de los municipios afectados por la gran crecida del río Magro. El cauce desbocado inundó la zona industrial y gran parte del ... término municipal causando cuantiosos daños. También en instalaciones municipales que debido a la fuerza de las lluvias sufrieron desperfectos. Casi un año después, la reconstrucción avanza de forma lenta. «No estamos igual que en noviembre pero nos está costando mucho avanzar porque la burocracia es muy lenta», explica el alcalde de la localidad, Manuel Blanco.

