Las trabas burocráticas frenan la reconstrucción en Montroy

Montroy fue uno de los municipios afectados por la gran crecida del río Magro. El cauce desbocado inundó la zona industrial y gran parte del ... término municipal causando cuantiosos daños. También en instalaciones municipales que debido a la fuerza de las lluvias sufrieron desperfectos. Casi un año después, la reconstrucción avanza de forma lenta. «No estamos igual que en noviembre pero nos está costando mucho avanzar porque la burocracia es muy lenta», explica el alcalde de la localidad, Manuel Blanco.

Este pequeño Ayuntamiento está chocando con las trabas de las tramitaciones de las obras públicas y aunque ya ha presentado tres memorias todavía no se ha licitado ninguno de estos proyectos. Se trata de la reparación de los muros que se cayeron en la guardería municipal y de los nichos hundidos en el cementerio. Mientras tanto, se preparan otras memorias por parte de los técnicos.

Las consecuencias de la dana son todavía visibles en algunos puntos del mismo casco urbano, como en la gasolinera junto al cauce donde se desprendió parte del suelo tirando el cartel de los precios. Incluso dentro del río se puede observar un poste de luz entre la tierra, uno de los muchos elementos que el agua arrastró.

9,34 millones de euros entregados por el Ministerio de Política Territorial

En la zona rural sí se ha conseguido avanzar algo más con la mejora de caminos para posibilitar el paso de los vecinos y agricultores aunque también quedan pendientes reparar algunos pasos sobre el río y algunas parcelas particulares. Es el caso de la de Juan Miguel Femenía que pese a contar con maquinaria agrícola, la gran cantidad de trabajo que ha estado realizando en diferentes puntos de la provincia le ha impedido todavía ponerse a recuperar su terreno.

«En casa del herrero, cuchillo de palo», señala mientras muestra el estado de su campo de melocotones. Femenía, delegado de AVA en Montroy, apunta que en la localidad la mayoría de caminos se encuentran ya transitables a diferencia de otros municipios cercanos donde todavía hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, debido a su experiencia profesional, lamenta que se estén tomando malas decisiones en la reconstrucción de cauces con la colocación de elementos de hormigón que impiden el paso correcto del agua o la aportación de sedimentos en los lechos que ya han aumentado su volumen por la riada.

«Hay incertidumbre para los que estamos en el margen del río porque no se ha hecho casi nada», comenta Femenía.

Otro de los proyectos pendientes en Montroy y de vital importancia es la pasarela de la CV-50 que une el municipio con Real. Ésta tuvo que ser derribada por los daños estructurales y la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras la está reconstruyendo. La previsión es que esté finalizada antes de que acabe el año.