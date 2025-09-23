Momento de la presentación, en la sede de la Mancomunitat de Municipios de la Vall d'Albaida.

El próximo viernes 26 de septiembre se sabrá quién es la persona ganadora del 31º Premio de Literatura Erótica de la Vall d'Albaida, un galardón único en lengua valenciana, que continúa consolidándose como referente cultural y literario. De hecho, en esta edición se han presentado un total de 33 originales procedentes de diferentes lugares. Un hecho que, según el presidente de la Mancomunitat, Ismael Sanvíctor, «demuestra el interés creciente y la consolidación del premio, que siempre culmina con la selección de una obra de gran calidad».

El presidente de la entidad supramunicipal también ha subrayado «el orgullo que supone mantener un galardón que da visibilidad a un género poco habitual como es la literatura erótica y que, además, contribuye a prestigiar y difundir la nuestra lengua».

Además, este año, el acto de entrega del premio se realizará en un lugar emblemático como es el Monasterio del Corpus Christi de Llutxent. Para su alcaldesa, Xaro Boscá, «es un honor acoger este año el premio y, sobre todo, la posibilidad de disfrutarlo en un escenario tan emblemático como el Monasterio del Corpus Christi, uno de los exponentes más valiosos del patrimonio del Vall d'Albaida« y ha asegurado que la cita supone »un doble placer: el de compartir literatura y el descubrir un entorno histórico y arquitectónico extraordinario».

La entrega del premio no será una simple gala, sino un espectáculo multidisciplinar. El coordinador de Ad Libitum, Lluís Muñoz, ha recordado que hace quince años que su compañía introdujo este innovador formato: «Nuestra idea ha sido siempre transformar el acto en una experiencia cultural completa, donde música, teatro y danza conviven en un montaje con identidad propia».

En este tiempo han pasado figuras como Esther Valls, Débora Esteve, Maribel Vilaplana, Aitor Bataller o Violeta Giner, y este año será la joven actriz valenciana Ainoa Alapuente, con experiencia en cine, teatro y circo, quien guiará la interpretación. Estará acompañada por el pianista y compositor Alejandro Tardío, que ha creado arreglos musicales exclusivos para la ocasión.

La propuesta artística de este año transportará al público al ambiente de las discotecas de finales de los años setenta e inicios de los ochenta, cuando estalló la música disco, un fenómeno que, como ha explicado Muñoz, «revolucionó la música al incorporar la tecnología y el sintetizador en la escena musical».

Los representantes institucionales y los organizadores han coincidido en destacar que la gala es mucho más que una entrega de premios: «es una velada abierta a toda la ciudadanía que combina literatura, patrimonio y artes escénicas».