Un total de 238 parados menos en septiembre en las comarcas de la Costera, la Vall y la Canal de Navarrés Buen mes para el empleo femenino con los sectores Servicios, Industria y Construcción como motores

Xàtiva Viernes, 3 de octubre 2025

Septiembre ha sido un buen mes para el empleo en las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. Un total de 238 personas han salido de las listas del paro, destacando el dato por sexos, puesto que la bajada del paro entre las féminas ha sido sensiblemente mayor que el de los hombres. De hecho, en la Canal de Navarrés, se han contabilizado 9 personas paradas menos y todas han sido mujeres y en la Vall d'Albaida de los 179 parados menos, 111 han sido mujeres. En la Costera la bajada ha sido equilibrada entre sexos.

Por sectores, como suele ser habitual, el principal motor de la economía de las comarcas continúa siendo el de Servicios, pero este mes de septiembre también ha creado empleo la Industria y la Construcción, principalmente en la Costera.

Así, según las cifras de Labora, el paro registrado en el mes de septiembre en la Costera, se ha situado en 4.139 personas, 50 parados registrados menos que en el mes anterior y 263 menos que en el 2024, lo que supone un descenso mensual del 1,19% y una disminución interanual del 5,97%.

En la Vall d'Albaida el paro registrado en el noveno mes del año es de 4.636 parados, es decir, hay 179 parados menos que en el mes anterior y 305 menos que en el 2024, lo que supone un descenso mensual del 3,60% y un descenso anual del 6,17%.

En la Canal de Navarrés hay 858 parados registrados, 9 menos que en el mes anterior y un descenso interanual del 10, 53%.

Por municipios, Ontinyent contabiliza 63 parados menos; le sigue Xàtiva con 34 personas paradas menos; 22 menos en Bocairent; 21 en l'Olleria; 20 menos en Canals; 17 menos en Albaida; 12 menos en Navarrés y 10 menos en Enguera.

Contratación

En cuanto a la contratación, en la Costera se han registrado 1.409 contratos, lo que ha supuesto 88 contratos más que en el 2024 es decir un 6,66 % de incremento. De ellos, el 46,77% es indefinida y a jornada completa el 59,47%.

En la Vall d'Albaida se han registrado 2.237 contratos, lo que ha supuesto 193 contratos más que en el 2024, un 9,77% de incremento interanual. La contracción indefinida ha sido del 48,73% y a jornada completa el 57,71%.

Por su parte, en la Canal de Navarrés se han registrado 613 contratos, lo que ha supuesto 12 contratos menos que en el 2024 y un 1,92% de descenso interanual. El 14,03% de la contratación ha sido indefinida y el 63,95% de los contratos han sido a jornada completa.

Puntos negativos

Para Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, el mercado laboral de estas comarcas sigue manteniendo un rumbo firme y estable, un mes fuertemente determinado por la estacionalidad, con la vuelta a la actividad de muchas empresas que cierran en vacaciones y el fin de la temporada alta de verano, en el que el sector del turismo va perdiendo fuelle pero se reactiva el sector de la construcción, de la educación y el inicio de la campaña agrícola.

Pero Gómez recalca que hay dos puntos negativos a destacar: «septiembre vuelve a ser un mes malo para las personas sin actividad anterior, mayoritariamente jóvenes que tratan de incorporarse al mundo laboral con un incremento del número de parados y sigue habiendo una brecha de género que se mantiene mes a mes porque hay más mujeres paradas que hombres».

Para ello, incide, es necesario invertir en políticas eficaces de igualdad y políticas activas de empleo más eficaces para combatir el paro de las mujeres y de los jóvenes.